Зеленский призвал создать спецтрибунал по преступлениям рф в Украине

КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский выступил на конференции в Гааге, посвященной расследованию российских преступлений в Украине. Во время выступления глава государства призвал создать специальный трибунал, чтобы обеспечить наказание всем виновным в начале агрессии рф против Украины еще в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление президента.