Зеленский призвал создать спецтрибунал по преступлениям рф в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. Президент Владимир Зеленский выступил на конференции в Гааге, посвященной расследованию российских преступлений в Украине. Во время выступления глава государства призвал создать специальный трибунал, чтобы обеспечить наказание всем виновным в начале агрессии рф против Украины еще в 2014 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на выступление президента.
Детали
По словам Зеленского, украинское правосудие сделает работу в рамках национальной юрисдикции.
Президент также выразил надежду, что Международный уголовный суд обеспечит установление ответственности всех виновных в преступлениях. Однако имеющиеся судебные учреждения по юрисдикционным причинам не могут привлечь всех виновных в первоначальном преступлении агрессии россии - еще в 2014 году.
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"Поэтому и нужен специальный трибунал относительно этого преступления российской агрессии против Украины. Трибунал, который обеспечит справедливое и законное наказание тех, кто начал эту историю катастроф и трагедий, которая стала величайшей войной в Европе со времен Второй мировой войны", - сказал Зеленский.
Президент верит, что усилий Украины и международного сообщества хватит, чтобы зафиксировать преступления российских оккупантов, собрать все доказательства для международных судов и установить каждого из виновных.
"Однако те люди, чьи решения привели к этому массиву преступлений, не должны скрываться за так называемым иммунитетом должностных лиц. Принцип неизбежности наказания должен действовать и для этих людей, и это может обеспечить только специальный трибунал по агрессии против Украины", - добавил Зеленский.
Он также подчеркнул, что кроме трибунала нужен и механизм компенсации ущерба, нанесенного агрессией. Именно поэтому Украина выступила с предложением создать специальный компенсационный механизм.
"Мы считаем, что компенсация ущерба, причиненного российской агрессией может происходить за счет российских активов и средств, которые находятся за границей россии", - сказал глава государства.
Дополнение
В Украине запустили информационную систему "Книга палачей украинского народа" с верифицированными данными о российских оккупантах, которые совершили военные преступления в Украине.