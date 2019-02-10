Посол США о вопросе газа: полагаться на РФ так же наивно, как верить в приватность Huawei

Разговор начался с вопросов о выходе США и РФ из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, и позиции Германии в этой истории.

"И администрация Обамы, и администрация Трампа в совокупности выявили более 30 нарушений (договора - ред.) со стороны России. Мы просим наших немецких партнеров усилить давление на Россию из-за этих нарушений. Если Германия действительно обеспокоена российским ядерным оружием, то не должна ли она отказаться от предоставления Москве большей власти путем покупки российского газа?" - сказал посол.

По его словам, США давно выступает за диверсификацию энергетики в Европе, а также поддерживает парламент ЕС и 16 стран, которые выступают против проекта.

Отвечая на вопрос о том, наивно ли полагать, что Россия продолжит транзит газа через Украину после строительства газопровода, Гренелл отметил, что "российское поведение само отвечает на этот вопрос".

"Они сбили пассажирский самолет, применили химическое оружие к противнику, захватили землю в Европе, и поведение России в Керченском проливе, где недавно были взяты в заложники 24 украинских солдата, которые все еще находятся в тюрьме, показывает, что это наивно. А Москва прекращала поставки газа зимой четыре раза за последние двенадцать лет. Полагаться на обязательства со стороны России примерно так же наивно, как поверить в заверения Huawei в том, что Китай не будет красть ваши секреты", - добавил дипломат.

Напомним, ранее глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал курс Германии на "Северный поток-2".