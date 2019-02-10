Посол США про питання газу: покладатися на РФ так само наївно, як вірити в приватність Huawei

Розмова почалася з питань про вихід США і РФ з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, і позиції Німеччини в цій історії.

"І адміністрація Обами, і адміністрація Трампа в сукупності виявили понад 30 порушень (договору - ред.) з боку Росії. Ми просимо наших німецьких партнерів посилити тиск на Росію через ці порушення. Якщо Німеччина дійсно стурбована російським ядерною зброєю, то чи не повинна вона відмовитися від надання Москві більшої влади шляхом купівлі російського газу?" - сказав посол.

За його словами, США давно виступає за диверсифікацію енергетики в Європі, а також підтримує парламент ЄС і 16 країн, які виступають проти проекту.

Відповідаючи на питання про те, чи наївно вважати, що Росія продовжить транзит газу через Україну після будівництва газопроводу, Гренелл зазначив, що "російське поведінка сама відповідає на це питання".

"Вони збили пасажирський літак, застосували хімічну зброю до супротивника, захопили землю в Європі, і поведінка Росії в Керченській протоці, де нещодавно були взяті в заручники 24 українських солдата, які все ще перебувають у в'язниці, показує, що це наївно. А Москва припиняла поставки газу взимку чотири рази за останні дванадцять років. Покладатися на зобов'язання з боку Росії приблизно так само наївно, як повірити у запевнення Huawei в тому, що Китай не буде красти ваші секрети", - додав дипломат.

Нагадаємо, раніше глава Мюнхенській конференції з безпеки розкритикував курс Німеччини на "Північний потік-2".