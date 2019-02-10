Глава Мюнхенской конференции по безопасности раскритиковал курс на "Северный поток-2"
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Российский проект газопровода "Северный поток-2" противоречит основополагающим убеждениям Германии относительно единой европейской внешней политики. Об этом заявил немецкий дипломат, председатель ежегодной Мюнхенской международной конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в интервью Deutschlandfunk, передает УНН.
"Если мы хотим европейской внешней политики, тогда нам также нужна общая внешняя энергетическая политика", - отметил дипломат.
Если кто-то стремится к общеевропейской внешней политике, он не может исключать энергетическую политику и принимать национальные решения в одиночку, заявил он.
"Это было незначительным врожденным дефектом немецкого отношения к "Северному потоку-2", что мы верили, что сможем сделать это до конца, в то время как проект не является предметом европейского консенсуса и принятия решений", - сказал Ишингер.
В то же время бывший немецкий дипломат предостерег от провала проекта "на последних ста метрах марафона, так сказать".
По его словам, если бы это было сделано путем внесения изменений в существующий регулятор, это было бы нарушением принципов, которые всегда были очень важны для политического поведения Германии.
"А именно, что мы предсказуемы и надежны", - отметил он.
Председатель Мюнхенской конференции по безопасности выразил мнение, что урок из спора о "Северном потоке-2" должен заключаться в том, что нечто подобное не должно повториться в будущем.
"В будущем такие проекты должны быть европейскими", - признал Ишингер.
Как сообщал УНН, ранее Россия пригрозила ЕС газовыми проблемами, если они окажут сопротивление "Северному потоку-2".