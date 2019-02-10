Глава Мюнхенської конференції з безпеки розкритикував курс на "Північний потік-2"

"Якщо ми хочемо європейської зовнішньої політики, тоді нам також потрібна спільна зовнішня енергетична політика", - зазначив дипломат.

Якщо хтось прагне до загальноєвропейської зовнішньої політики, він не може виключати енергетичну політику і ухвалювати національні рішення поодинці, заявив він.

"Це було незначним вродженим дефектом німецького ставлення до "Північного потоку-2", що ми вірили, що зможемо зробити це до кінця, в той час як проект не є предметом європейського консенсусу і прийняття рішень", - сказав Ішингер.

У той же час колишній німецький дипломат застеріг від провалу проекту "на останніх ста метрах марафону, так би мовити".

За його словами, якби це було зроблено шляхом внесення змін в існуючий регулятор, це було б порушенням принципів, які завжди були дуже важливі для політичної поведінки Німеччини.

"А саме, що ми передбачувані і надійні", - зазначив він.

Голова Мюнхенської конференції з безпеки висловив думку, що урок зі спору про "Північний потік-2" повинен полягати в тому, що щось подібне не повинно повторитися в майбутньому.

"У майбутньому такі проекти повинні бути європейськими", - визнав Ішингер.

Як повідомляв УНН, раніше Росія пригрозила ЄС газовими проблемами, якщо вони чинитимуть опір "Північному потоку-2".