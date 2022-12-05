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Посол США о новой массированной ракетной атаке: рф стремится принести свою войну в каждый украинский дом

Киев • УНН

 • 905564 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Посол США Бриджит Бринк эмоционально отреагировала на новую массированную ракетную атаку рф и отметила, что оккупанты стремятся принести свою войну в каждый украинский дом. Об этом Бринк написала в Twitter, передает УНН.

Цитата

"Еще больше ракетных ударов по гражданской инфраструктуре по всей Украине, четко объясняющих жестокую стратегию россии: принести свою войну в каждый украинский дом. Как сказал Госсекретарь Блинкен: "Попытка россии использовать зиму как оружие — это варварство", - написала посол.

Добавим

Кроме того, Бринк обратилась к украинским друзьям и заверила - "мы с вами, и мы будем продолжать обеспечивать противовоздушную оборону и поддержку энергетической инфраструктуры, которая вам нужна для победы".

Напомним

5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.

По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине по меньшей мере 70 ракет, сбили – более 60.

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