Посол США о новой массированной ракетной атаке: рф стремится принести свою войну в каждый украинский дом
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Посол США Бриджит Бринк эмоционально отреагировала на новую массированную ракетную атаку рф и отметила, что оккупанты стремятся принести свою войну в каждый украинский дом. Об этом Бринк написала в Twitter, передает УНН.
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"Еще больше ракетных ударов по гражданской инфраструктуре по всей Украине, четко объясняющих жестокую стратегию россии: принести свою войну в каждый украинский дом. Как сказал Госсекретарь Блинкен: "Попытка россии использовать зиму как оружие — это варварство", - написала посол.
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Кроме того, Бринк обратилась к украинским друзьям и заверила - "мы с вами, и мы будем продолжать обеспечивать противовоздушную оборону и поддержку энергетической инфраструктуры, которая вам нужна для победы".
Напомним
5 декабря российские ракеты ударили по энергетическим объектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях.
По данным Воздушных сил ВСУ, россияне выпустили по Украине по меньшей мере 70 ракет, сбили – более 60.