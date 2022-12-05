Посол США про нову масовану ракетну атаку: рф прагне принести свою війну в кожен український дім

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"Ще більше ракетних ударів по цивільній інфраструктурі по всій Україні, які чітко пояснюють жорстоку стратегію росії: принести свою війну в кожен український дім. Як сказав Держсекретар Блінкен: "Спроба Росії використати зиму як зброю — це варварство", - написала посол.

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Крім того, Брінк звернулась до українських друзів і запевнила - "ми з вами, і ми продовжуватимемо забезпечувати протиповітряну оборону та підтримку енергетичної інфраструктури, яка вам потрібна для перемоги".

Нагадаємо

5 грудня російські ракети вдарили по енергетичних об’єктах у Київській, Вінницькій та Одеській областях.

За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни випустили по Україні щонайменше 70 ракет, збили – понад 60.