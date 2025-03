Посол США пригрозил частичным выводом американских войск из Германии

“Оскорбительно, когда ждут, что налогоплательщики США продолжат оплачивать пребывание 50 тысяч американцев в Германии, но немцы при этом будут использовать торговый профицит для внутренних целей”, — сказал он агентству. По его словам, “многие президенты просили крупнейшую экономику Европы платить за собственную оборону”. Теперь все дошло до того, что американская сторона вынуждена реагировать, добавил Гренелл.

США полагают, что ФРГ недостаточно тратит на оборону. Вашингтон хочет, чтобы Берлин расходовал на эти цели 2% от ВВП, но немецкие власти готовы к 2024 году нарастить данную статью расходов до 1,5%. Согласно проекту бюджета на следующий год, Германия потратит на оборону 44,9 млрд евро, это примерно 1,2% от ВВП.

Ранее посол США в Польше Джорджетт Мосбахер привела немцам в пример власти в Варшаве. “Польша выполняет обязательства перед НАТО по тратам на оборону в размере 2% от ВВП. Германия не выполняет. Мы бы приветствовали в Польше американских солдат, дислоцированных (сейчас) в ФРГ”, — написала она в Twitter.

Poland meets its 2% of GDP spending obligation towards NATO. Germany does not. We would welcome American troops in Germany to come to Poland.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) August 8, 2019

Стоит напомнить, что Трамп хочет начать вывод военных США из Афганистана к выборам 2020 года.