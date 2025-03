Посол США пригрозив частковим виведенням американських військ з Німеччини

“Образливо, коли чекають, що платники податків США продовжать оплачувати перебування 50 тисяч американців в Німеччині, але німці при цьому будуть використовувати торговельний профіцит для внутрішніх цілей”, — сказав він агентству. За його словами, “багато президентів просили найбільшу економіку Європи платити за власну оборону”. Тепер все дійшло до того, що американська сторона змушена реагувати, додав Гренелл.

США вважають, що ФРН недостатньо витрачає на оборону. Вашингтон хоче, щоб Берлін витрачав на ці цілі 2% від ВВП, але німецька влада готова до 2024 року наростити цю статтю витрат до 1,5%. Згідно з проектом бюджету на наступний рік, Німеччина витратить на оборону 44,9 млрд євро, це приблизно 1,2% від ВВП.

Раніше посол США в Польщі Джорджетт Мосбахер привела німцям в приклад владу в Варшаві. “Польща виконує зобов’язання перед НАТО за витратами на оборону в розмірі 2% від ВВП. Німеччина не виконує. Ми б вітали в Польщі американських солдатів, дислокованих (зараз) в ФРН”, — написала вона в Twitter.

Poland meets its 2% of GDP spending obligation towards NATO. Germany does not. We would welcome American troops in Germany to come to Poland.

— Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) August 8, 2019

Варто нагадати, що Трамп хоче почати виведення військових США з Афганістану до виборів 2020 року.