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Посол США передала Пенсионному фонду миллионный сертификат

Посол США передала Пенсионному фонду миллионный сертификат

Киев  •  УНН

 • 12556 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович сегодня в Киеве передала сертификат на серверную систему Oracle стоимостью 1 млн долларов США Пенсионному фонду Украины, передает корреспондент УНН.

"Украинцы будут вкладывать свои деньги только в систему, которой они доверяют, важными составляющими для этого доверия является надежность и прозрачность. Украинским лидерам нужно говорить правду, что означает устойчивость, открытость... не существует магической таблетки, которая вылечит финансовые проблемы, вызванные текущими налогами пенсионной системы", - сказала она.

По словам посла, эта проблема касается не только Украины. Не существует магической таблетки, которая вылечит финансовую систему в США, в Западной Европе и в Украине.

"Наоборот, нужна тяжелая работа, шаг за шагом. Тому я поздравляю Пенсионный фонд в Украине, где проводятся много критических шагов, необходимых для прозрачной системы. Мы в США гордимся тем, что поддерживаем продвижение вперед в необходимых реформах, чтобы дать украинцам процветание, которого они требуют и заслуживают", - с такими словами посол Йованович передала Пенсионному фонду "сертификат" - свидетельство права собственности на серверную систему Oracle стоимостью 1 миллион долларов.

"Этот сервер является инструментом, который поможет украинцам сделать работу фонда более эффективной и прозрачной", - добавила она.

Отметим, Oracle Super Cluster M8 должен предоставить вычислительные мощности, необходимые для централизации пенсионных данных, их хранения и обработки, а также позволить быстро осуществлять пенсионные выплаты.

Напомним, посол США Йованович, говоря о реформах в Украине, заявила, что одного лишь принятия законодательства недостаточно.

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