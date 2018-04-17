Посол США передала Пенсионному фонду миллионный сертификат
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Посол США в Украине Мари Йованович сегодня в Киеве передала сертификат на серверную систему Oracle стоимостью 1 млн долларов США Пенсионному фонду Украины, передает корреспондент УНН.
"Украинцы будут вкладывать свои деньги только в систему, которой они доверяют, важными составляющими для этого доверия является надежность и прозрачность. Украинским лидерам нужно говорить правду, что означает устойчивость, открытость... не существует магической таблетки, которая вылечит финансовые проблемы, вызванные текущими налогами пенсионной системы", - сказала она.
По словам посла, эта проблема касается не только Украины. Не существует магической таблетки, которая вылечит финансовую систему в США, в Западной Европе и в Украине.
"Наоборот, нужна тяжелая работа, шаг за шагом. Тому я поздравляю Пенсионный фонд в Украине, где проводятся много критических шагов, необходимых для прозрачной системы. Мы в США гордимся тем, что поддерживаем продвижение вперед в необходимых реформах, чтобы дать украинцам процветание, которого они требуют и заслуживают", - с такими словами посол Йованович передала Пенсионному фонду "сертификат" - свидетельство права собственности на серверную систему Oracle стоимостью 1 миллион долларов.
"Этот сервер является инструментом, который поможет украинцам сделать работу фонда более эффективной и прозрачной", - добавила она.
Отметим, Oracle Super Cluster M8 должен предоставить вычислительные мощности, необходимые для централизации пенсионных данных, их хранения и обработки, а также позволить быстро осуществлять пенсионные выплаты.
Напомним, посол США Йованович, говоря о реформах в Украине, заявила, что одного лишь принятия законодательства недостаточно.