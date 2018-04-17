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Посол США передала Пенсійному фонду мільйонний сертифікат

Посол США передала Пенсійному фонду мільйонний сертифікат

Київ • УНН

 • 12556 перегляди

КИЇВ. 17 квітня. УНН. Посол США в Україні Марі Йованович сьогодні в Києві передала сертифікат на серверну систему Oracle вартістю 1 млн долларів США Пенсійному фонду України, передає кореспондент УНН.

"Українці вкладатимуть свої гроші лише у систему, якій вони довіряють, важливими складовими для цієї довіри є надійність та прозорість. Українським лідерам потрібно говорити правду, що означає стійкість, відвертість... не існує магічної пігулки, яка вилікує фінансові проблеми, спричинені поточними податками пенсійної системи", - сказала вона.

За словами посла, ця проблема стосується не лише України. Не існує магічної пігулки, яка вилікує фінансову систему в США, в Західній Європі та в Україні.

"Навпаки, потрібна важка робота, крок за кроком. Тому я вітаю Пенсійний фонд в Україні, де проводяться багато критичних кроків, необхідних для прозорої системи. Ми в США пишаємося тим, що підтримуємо просування вперед у необхідних реформах, щоб дати українцям процвітання, яке вони вимагають та заслуговують", - з такими словами посол Йованович передала Пенсійному фонду сертифікат" - свідоцтво права власності на серверну систему Oracle вартістю 1 мільйон долларів.

"Цей сервер є інструментом, який допоможе українцям зробити роботу фонду більш ефективною та прозорою", - додала вона.

Зазначимо, Oracle Super Cluster M8 має надати обчислювальні потужності, необхідні для централізації пенсійних даних, їх зберігання та обробки, а також має дозволити швидко здійснювати пенсійні виплати.

Нагадаємо, посол США Йованович, говорячи про реформи в Україні, заявила, що одного лише прийняття законодавства замало.

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