Посол США и гендиректор Westinghouse осмотрели энергоблок №1 Хмельницкой АЭС

Чрезвычайный и Полномочный Посол США в Украине Бриджит Бринк и глава Westinghouse Патрик Фрагман ознакомились с работой энергоблока № 1 Хмельницкой АЭС. Об их визите на станцию сообщили в Энергоатоме, передает УНН.

Детали

Достопочтенные гости посетили блочный щит управления реактора ВВЭР-1000, а также машзал блока.

По словам Патрика Фрагмана, построенный через несколько лет пятый энергоблок на ХАЭС по технологии AP1000 будет иметь существенные преимущества над реактором советского образца - американский реактор более автоматизированный, маневренный и мощный.

Госпожа Бриджит Бринк в память о посещении блока оставила комментарий в учетном журнале, поблагодарив несокрушимых атомщиков за чрезвычайно важную работу.

Этот визит состоялся в рамках церемонии закладки первого куба бетона блока №5 ХАЭС. Экскурсию по энергоблоку №1 для посла США в Украине и главы Westinghouse лично провели руководитель Энергоатома Петр Котин и генеральный директор Хмельницкой АЭС Андрей Козюра.