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Посол рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на саммите Восточного партнерства

Посол рассказал, какие вопросы будут рассматриваться на саммите Восточного партнерства

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 ноября. УНН. Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий розпровив о ключевых вопросах, которые, по его мнению, будут рассмотрены во время саммита Восточного партнерства (ВП), которое состоится 24 ноября в Брюсселе, передает УНН со ссылкой на Facebook страницу миссии ЕС в Украине.

"Внимание во время саммита будет также сосредоточено и на ряде практических вещей, которые должны продемонстрировать гражданам практическую пользу от ВП", - отметил он.

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Среди них посол отметил перспективы снижения тарифов на роуминг между странами-партнерами, а также между ними и ЕС, расширение преимуществ Единого цифрового рынка ЕС и стран-партнеров, ускорения подписания соглашений о совместном авиационном пространстве, активизация торговли и поддержка малых и средних предприятий, увеличение участия партнеров в учебных и исследовательских программ ЕС, активизация академических и студенческих обменов и др.

"Важным шагом станет запланированное подписание в рамках Саммита Взаимопонимание высокого уровня о расширении Трансъевропейской транспортной сети на Украине. На практике это позволит нам повысить конкурентоспособность наших транспортных коридоров, усовершенствовать логистику, а также будет способствовать упрощению формальностей в сфере транспорта между Украиной и ЕС", - сообщил Н.Точицкий.

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Другим важным вопросом, который рассмотрят во время саммита, он назвал вызовы безопасности - Россию и ее агрессивную политику, которая "стала общей угрозой для всего региона Восточного партнерства и нашей новой геополитической реальностью".

"Мы не только публично признать, кто стоит за такими беспрецедентными нарушениями международного права, как агрессия на Донбассе, временная оккупация Крыма, и вообще по большинству конфликтов в регионе, но и обсудить как совместно противостоять таким вызовам как информационная пропаганда, киберпреступность, гибридная агрессия и т.д.", - подчеркнул посол.

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Посол подытожил, что Саммит будет своеобразным моментом истины для Восточного партнерства.

"Евросоюз и его партнеры должны не только подвести итоги достижений, которых действительно немало, и определить практические краткосрочные задачи, но и определиться относительно стратегических целей инициативы, дальнейшего развития и преодоления существующих стратегических угроз", - заключил он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел Украины Лана Зеркаль объяснила причину отсутствия в декларации саммита "Восточного партнерства" упоминаний об агрессии России против Украины.

Как сообщал УНН, 23 ноября Президент Украины Петр Порошенко отбыл в Брюссель, где примет участие в саммите Восточного партнерства.

 

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