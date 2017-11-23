Посол розповів, які питання розглядатимуть на саміті Східного партнерства

“Увага під час Саміту буде також зосереджена і на низці практичних речей, які мають продемонструвати громадянам практичну користь від СхП”, — зазначив він.

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Серед них посол зазначив перспективи зниження тарифів на роумінг між країнами-партнерами, а також між ними та ЄС, розширення переваг Єдиного цифрового ринку ЄС на країни-партнери, прискорення підписання угод про спільний авіаційний простір, активізація торгівлі та підтримка малих на середніх підприємств, збільшення участі партнерів у навчальних та дослідницьких програмах ЄС, активізація академічних та студентських обмінів тощо.

“Важливим кроком стане заплановане підписання в рамках Саміту Взаєморозуміння високого рівня про розширення Транс’європейської транспортної мережі на Україну. На практиці це дозволить нам підвищити конкурентоспроможність наших транспортних коридорів, удосконалити логістику, а також сприятиме спрощенню формальностей у сфері транспорту між Україною та ЄС”, — повідомив М.Точицький.

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Іншим важливим питанням, яке розглянуть під час Саміту, він назвав безпекові виклики — Росію та її агресивну політику, яка “стала спільною загрозою для усього регіону Східного партнерства і нашою новою геополітичною реальністю”.

“Ми маємо не тільки публічно визнати, хто стоїть за такими безпрецедентними порушеннями міжнародного права, як агресія на Донбасі, тимчасова окупація Криму, і взагалі за більшістю конфліктів в регіоні, але й обговорити як спільно протистояти таким викликам як інформаційна пропаганда, кіберзлочинність, гібридна агресія тощо”, — підкреслив посол.

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Посол підсумував, що Саміт буде своєрідним моментом істини для Східного партнерства.

"Євросоюз та його партнери мають не лише підбити підсумки досягнень, яких дійсно немало, та окреслити практичні короткотермінові завдання, але й визначитися щодо стратегічних цілей ініціативи, її подальшого розвитку та подолання існуючих стратегічних загроз”, — узагальнив він.

Нагадаємо, раніше заступник міністра закордонних справ України Лана Зеркаль пояснила причину відсутності у декларації саміту “Східного Партнерства” згадок про агресію Росії проти України.

Як повідомляв УНН, 23 листопада Президент України Петро Порошенко відбув до Брюсселя, де візьме участь у саміті Східного партнерства.