Посол приоткрыл завесу военного сотрудничества Украины и Канады

"Наше присутствие в Украине до сих пор было сухопутным, мы обсуждаем сейчас формат нашего труда от 2019 года. Что-то предусматривать рановато, но я думаю, он будет по крайней мере не меньше, чем есть сейчас", - сказал посол, отвечая на вопрос журналиста о том, планирует ли Канада по примеру Великобритании увеличивать военный контингент на территории Украины.



По словам Ващука, сегодня такой контингент состоит из двухсот человек.



"С нами также работают военнослужащие Дании и Швеции, поэтому вместе - примерно 220-225. Наши масштабы - это относительно большой контингент, он более или менее сопоставляется с американским по размеру", - отметил он.



В то же время дипломат не смог подтвердить информации о том, что украинские компании ведут переговоры с канадскими предприятиями по новым контрактам на приобретение легкого оружия.



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"Один контракт уже известен, о нем и в канадских СМИ говорили и писали - это PGW, снайперские винтовки, снабжение. Контракт уже подписан и осуществляется. О дальнейшем ... контракты любят тишину, пока они не осуществляются", - сказал Ващук.



На вопрос журналиста о том, имеет ли Канада альтернативу американским "Джавелин", посол сказал - "нет".

"Своих мы не имеем. Кто имеет альтернативу "Джавелин", так это Украина, которая производит "Стугна-П", - добавил он.



Как сообщал УНН, Президент Украины Петр Порошенко заявил, что работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск новыми модернизированными образцами вооружения, в том числе "Джавелин" (Javelin) будут продолжены в следующем году.