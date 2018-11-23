Посол привідкрив завісу військового співробітництва України та Канади

"Наша присутність в Україні дотепер була сухопутною, ми обговорюємо наразі формат нашої праці від 2019 року. Щось передбачати трохи зарано, але я думаю, він буде принаймні не меншим ніж є тепер", - сказав посол, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Канада за прикладом Великобританії збільшувати військовий контингент на території Україні.



За словами Ващука, на сьогодні такий контингент складається з двохсот осіб.



"З нами також працюють військовослужбовці Данії та Швеції, тож разом – приблизно 220-225. Наші масштаби – це відносно великий контингент, він більш-менш зіставляється з американським за розміром", - зазначив він.



Водночас дипломат не зміг підтвердити інформації про те, що українські компанії ведуть перемовини з канадськими підприємствами щодо нових контрактів на придбання легкої зброї.



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"Один контракт вже відомий, про нього і в канадських медіа говорили і писали – це PGW, снайперські рушниці, постачання. Контракт вже підписаний і здійснюється. Про подальше... контракти люблять тишу, поки вони не здійснюються", - сказав Ващук.



На питання журналіста про те, чи має Канада альтернативу американським "Джавелінам", посол сказав – "ні".

"Своїх ми не маємо. Хто має альтернативи "Джавелінів", то це Україна, яка виробляє "Стугну-П", - додав він.



Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ новими модернізованими зразками озброєння, зокрема "Джавелінами" (Javelin) будуть продовжені наступного року.