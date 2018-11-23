Посол привідкрив завісу військового співробітництва України та Канади

ukru
Ексклюзив
07:02 • 49375 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 194596 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 494054 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 479225 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 464089 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 461101 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 331004 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 268310 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 530637 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 178906 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
8.3 м/с
71 %
754 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

У Києві вночі пролунали звуки вибухів: що відомо

23 березня, 23:46 • 101984 перегляди
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 93652 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 99066 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

03:55 • 90923 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 78765 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 49404 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 448282 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 530653 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 454668 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 403811 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 174339 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 171058 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 171361 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 165537 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 168417 перегляди
Актуальне
Посол привідкрив завісу військового співробітництва України та Канади

Посол привідкрив завісу військового співробітництва України та Канади

Київ • УНН

 • 18117 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Канада наразі обговорює формат військової присутності в Україні у 2019 році. Про це в ході бліц-інтерв’ю  УНН розповів посол Канади в Україні Роман Ващук.

"Наша присутність в Україні дотепер була сухопутною, ми обговорюємо наразі формат нашої праці від 2019 року. Щось передбачати трохи зарано, але я думаю, він буде принаймні не меншим ніж є тепер", - сказав посол, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи планує Канада за прикладом Великобританії збільшувати військовий контингент на території Україні.

За словами Ващука, на сьогодні такий контингент складається з двохсот осіб.

"З нами також працюють військовослужбовці Данії та Швеції, тож разом – приблизно 220-225. Наші масштаби – це відносно великий контингент, він більш-менш зіставляється з американським за розміром", - зазначив він.

Водночас дипломат не зміг підтвердити інформації про те, що українські компанії ведуть перемовини з канадськими підприємствами щодо нових контрактів на придбання легкої зброї.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Муженко розповів про випробування Javelin та плани на ЗРК Patriot

"Один контракт вже відомий, про нього і в канадських медіа говорили і писали – це PGW, снайперські рушниці, постачання. Контракт вже підписаний і здійснюється. Про подальше... контракти люблять тишу, поки вони не здійснюються", - сказав Ващук.

На питання журналіста про те, чи має Канада альтернативу американським "Джавелінам", посол сказав – "ні".
"Своїх ми не маємо. Хто має альтернативи "Джавелінів", то це Україна, яка виробляє "Стугну-П", - додав він.

Як повідомляв УНН, Президент України Петро Порошенко заявив, що роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ новими модернізованими зразками озброєння, зокрема "Джавелінами" (Javelin) будуть продовжені наступного року.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.60
Bitcoin
$86,878.20
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.41
Золото
$3,053.80
Ethereum
$2,069.91