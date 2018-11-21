Десантно-штурмові війська у 2019 році продовжать оснащувати "Джавелінами"
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ новими модернізованими зразками озброєння, зокрема "Джавелінами" (Javelin). Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на заходах до Дня десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Житомирській області, передає кореспондент УНН.
“Воїни-десантники поступово отримують нові модернізовані зразки озброєння, зразки військової техніки та сучасні засоби зв’язку, які дозволяють виконувати бойові завдання будь-якої складності. За останні роки на озброєння десантно-штурмовимх військ надійшли близько 150 нових зразків озброєння та військової техніки”, — сказав Президент.
За його словами, це — БТР-3ДА, протитанкові ракетні комплекси “Стугна” та “Корсар”. Крім того, за словами Президента, у рамках матеріально-технічної допомоги від наших іноземних партнерів надійшло близько 40 одиниць броньованих і санітарних автомобілів типу Hummer.
“Наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ бронетранспортерами, не тільки 3-ми, а й 4-ми, найкращими іноземними зразками, вантажними та спеціальними автомобілями, командно-штабними машинами “Світязь”, протитанковими ракетними комплексами, зокрема Javelin”, — підкреслив він.
Як повідомляв УНН, 2 березня 2018 року Сполучені Штати Америки підтвердили передачу Україні протитанкових ракетних комплексів Javelin.
Українські військові почали працювати з Javelin з 2 травня. Однак ЗСУ будуть використовувати Javelin винятково у разі провокацій чи наступу бойовиків на Донбасі.