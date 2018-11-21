Десантно-штурмові війська у 2019 році продовжать оснащувати "Джавелінами"

КИЇВ. 21 листопада. УНН. Наступного року будуть продовжені роботи з укомплектування підрозділів десантно-штурмових військ новими модернізованими зразками озброєння, зокрема "Джавелінами" (Javelin). Про це заявив Президент України Петро Порошенко, виступаючи на заходах до Дня десантно-штурмових військ Збройних Сил України у Житомирській області, передає кореспондент УНН.