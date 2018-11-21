Десантно-штурмовые войска в 2019 году продолжат оснащать "Джавелинами"

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92906 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105021 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140323 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137724 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132946 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126696 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165475 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117966 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141549 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Десантно-штурмовые войска в 2019 году продолжат оснащать "Джавелинами"

Десантно-штурмовые войска в 2019 году продолжат оснащать "Джавелинами"

Киев  •  УНН

 • 20523 просмотра

КИЕВ. 21 ноября. УНН. В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск новыми модернизированными образцами вооружения, в частности "Джавелинами" (Javelin). Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях ко Дню десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Житомирской области, передает корреспондент УНН.

"Воины-десантники постепенно получают новые модернизированные образцы вооружения, образцы военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности. За последние годы на вооружение десантно-штурмовимх войск поступили около 150 новых образцов вооружения и военной техники", - сказал Президент.

По его словам, это - БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар". Кроме того, по словам Президента, в рамках материально-технической помощи от наших иностранных партнеров поступило около 40 единиц бронированных и санитарных автомобилей типа Hummer.

"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами, не только 3-ми, но и 4-ми, лучшими иностранными образцами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами, в частности Javelin", - подчеркнул он.

Как сообщал УНН, 2 марта 2018 года США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Украинские военные начали работать с Javelin с 2 мая. Однако ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или наступления боевиков на Донбассе.

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