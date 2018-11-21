Десантно-штурмовые войска в 2019 году продолжат оснащать "Джавелинами"
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск новыми модернизированными образцами вооружения, в частности "Джавелинами" (Javelin). Об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко, выступая на мероприятиях ко Дню десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины в Житомирской области, передает корреспондент УНН.
"Воины-десантники постепенно получают новые модернизированные образцы вооружения, образцы военной техники и современные средства связи, которые позволяют выполнять боевые задачи любой сложности. За последние годы на вооружение десантно-штурмовимх войск поступили около 150 новых образцов вооружения и военной техники", - сказал Президент.
По его словам, это - БТР-3ДА, противотанковые ракетные комплексы "Стугна" и "Корсар". Кроме того, по словам Президента, в рамках материально-технической помощи от наших иностранных партнеров поступило около 40 единиц бронированных и санитарных автомобилей типа Hummer.
"В следующем году будут продолжены работы по укомплектованию подразделений десантно-штурмовых войск бронетранспортерами, не только 3-ми, но и 4-ми, лучшими иностранными образцами, грузовыми и специальными автомобилями, командно-штабными машинами "Свитязь", противотанковыми ракетными комплексами, в частности Javelin", - подчеркнул он.
Как сообщал УНН, 2 марта 2018 года США подтвердили передачу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.
Украинские военные начали работать с Javelin с 2 мая. Однако ВСУ будут использовать Javelin исключительно в случае провокаций или наступления боевиков на Донбассе.