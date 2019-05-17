Посол Польши: ЕС не должен решать проблемы безопасности

“Люди в государствах-членах (Восточного партнёрства — ред.) жаловались на такую ​​неуместность политики ЕС в отношении масштабных угроз со стороны одной из стран. Но ЕС не создан для этого. Мы не должны ожидать от ЕС того, для чего ЕС не предназначен. У нас есть НАТО, у нас есть двусторонние усилия”, — сказал посол.

Примером он привел отношения Польши и США, в частности создание на территории Республики американского форта, что, по его словам “окажет влияние на безопасность Украины, безопасность Грузии, безопасность Черного моря”.

“Итак, еще раз, Восточное партнерство является важным, но есть жизнь за пределами Восточного партнерства, и у Украины есть много других инструментов — у вас есть отношения с НАТО, ОБСЕ...”, — добавил дипломат.

Напомним, Польша стремится укреплять и развивать Восточное партнерство.