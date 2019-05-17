Посол Польщі: ЄС не повинен вирішувати проблеми безпеки

"Люди в державах-членах (Східного партнерства - ред.) скаржилися на таку недоречність політики ЄС щодо масштабних загроз з боку однієї з країн. Але ЄС не створений для цього. Ми не повинні чекати від ЄС того, для чого ЄС не призначений. У нас є НАТО, у нас є двосторонні зусилля", - сказав посол.

Прикладом він привів відносини Польщі та США, зокрема створення на території Республіки американського форту, що, за його словами "вплине на безпеку України, безпеку Грузії, безпеку Чорного моря".

"Отже, ще раз, Східне партнерство є важливим, але є життя за межами Східного партнерства, і в України є багато інших інструментів - у вас є відносини з НАТО, ОБСЄ ..", - додав дипломат.

Нагадаємо, Польща прагне зміцнювати і розвивати Східне партнерство.