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Посол Польши в ООН: Уничтожение украинских культурных ценностей – это жестокий и сознательный акт Кремля

Посол Польши в ООН: Уничтожение украинских культурных ценностей – это жестокий и сознательный акт Кремля

Киев • УНН

 • 209296 просмотра

КИЕВ. 17 июля. УНН. Уничтожение украинских культурных ценностей является сознательным и жестоким актом Кремля, заявил посол Польши в ООН Кшиштоф Щерский во время пятничного заседания Совета Безопасности ООН, посвященного военному уничтожению культурного наследия в Украине. Встреча состоялась по инициативе Албании, Польши и Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Польское Радио.

Цитата

«В своей военной пропаганде Москва выделяется разжиганием ненависти, клеветы и презрения ко всему украинскому. Мы сегодня увидели, что он не заканчивается на людях, а распространяется на памятники, театры, школы, молодежные центры и кладбища. На наших глазах их разрушают и разоряют. Это не военные цели, если только целью не является уничтожение нации», – утверждал Щерский.

Детали

Заместитель министра культуры Украины Екатерина Чуева, выступая по видеосвязи, заявила, что «по словам путина, украинская культура и национальная идентичность являются целью этой войны».

Она также сообщила, что российские войска совершили обстрелы и повредили 423 культурных объекта в Украине, в том числе 128 памятников, 127 мест поклонения, 46 мемориалов, 33 музея и 59 культурных центров, таких как театры, кино и библиотеки.

По словам Щерского, «масштабное уничтожение культурного наследия Украины, о котором мы только что услышали, свидетельствует об истинных целях агрессора».

«В Польше мы очень чувствительны к вопросу уничтожения культурного наследия, главным образом из-за бурной истории нашей страны. (...) Мы делимся нашими знаниями с полной отдачей и оказываем всю необходимую поддержку в восстановлении, и я очень горжусь открытием Польского центра помощи культуре в Украине, который должен играть такую ​​роль», – сказал Щерский.

По словам постоянного представителя Республики Польша при ООН, «устранение ущерба, нанесенного российскими агрессорами, потребует огромных затрат времени и финансовых ресурсов».

«Привлечение России к ответственности за все преступления, совершенные в Украине, в том числе против ее культурного наследия, требует, чтобы украинцы получили соответствующие военные репарации, которые облегчат бремя восстановления их родины. Мы призываем все международное сообщество идти к этой цели», – призвал Щерский.

Напомним

Глава Сейма Польши Эльжбета Витек подчеркнула, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за поляков, за свободу целой Европы и всего демократического мира.

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