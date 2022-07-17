Посол Польщі в ООН: Знищення українських культурних цінностей - це жорстокий і свідомий акт Кремля
Київ • УНН
КИЇВ. 17 липня. УНН. Знищення українських культурних цінностей є свідомим і жорстоким актом Кремля, заявив посол Польщі в ООН Кшиштоф Щерський під час п'ятничного засідання Ради Безпеки ООН, присвяченого воєнному знищенню культурної спадщини в Україні. Зустріч відбулася за ініціативи Албанії, Польщі та України. Про це повідомляє УНН з посиланням на Польське Радіо.
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«У своїй воєнній пропаганді Москва виділяється розпалюванням ненависті, наклепу та зневаги до всього українського. Ми сьогодні побачили, що вона не закінчується на людях, а поширюється на пам'ятники, театри, школи, молодіжні центри та кладовища. На наших очах їх руйнують та плюндрують. Це не військові цілі, якщо тільки метою не є знищення нації», - стверджував Щерський.
Деталі
Заступник міністра культури України Катерина Чуєва, виступаючи по відеозв'язку, заявила, що «за словами путіна, українська культура і національна ідентичність є метою цієї війни».
Вона також повідомила, що російські війська здійснили обстріли та пошкодили 423 культурні об’єкти в Україні, у тому ліку 128 пам’ятників, 127 місць поклоніння, 46 меморіалів, 33 музеї та 59 культурних центрів, таких як театри, кінотеатри та бібліотеки.
За словами Щерського, «масштабне знищення культурної спадщини України, про яке ми щойно почули, свідчить про справжні цілі агресора».
«У Польщі ми дуже чутливі до питання знищення культурної спадщини, головним чином через бурхливу історію нашої країни. (...) Ми ділимося нашими знаннями з повною віддачею та надаємо всю необхідну підтримку у відбудові, і я дуже пишаюся відкриттям Польського центру допомоги культурі в Україні, який має відігравати таку роль», – сказав Щерський.
За словами постійного представника Республіки Польща при ООН, «усунення збитків, завданих російськими агресорами, потребуватиме величезних витрат часу та фінансових ресурсів».
«Притягнення Росії до відповідальності за всі злочини, скоєні в Україні, в тому числі проти її культурної спадщини, вимагає, аби українці отримали відповідні військові репарації, які полегшать тягар відновлення їхньої батьківщини. Ми закликаємо все міжнародне співтовариство йти до цієї мети», - закликав Щерський.
Нагадаємо
Голова Сейму Польщі Ельжбєта Вітек наголосила, що українці борються не тільки за свою свободу, але і за поляків, за свободу цілої Європи та всього демократичного світу.