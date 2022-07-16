Голова Сейму Польщі: Ми не можемо відійти від України, бо путін не зупиниться на Україні

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«Українці борються не тільки за свою свободу, але вони борються також за нас, поляків, за громадян країн Балтії, вони борються за свободу цілої Європи та всього демократичного світу», - сказала Ельжбєта Вітек, спікерка Сейму Польщі у суботу під час зустрічі з жителями Ярослава.

Під час зустрічі з мешканцями Ярослава голова Сейму нагадала про участь поляків у допомозі біженцям з України.

За її словами, «ніде у світі так ніхто не допомагав тим, хто тікає від війни». «Поляки показали велике серце, велику емпатію, вони відкрили власні домівки», – сказала Вітек.

Вона зазначила, що «у поляків складна історія – прекрасна, але на сторінках історії також є багато сторінок, заплямованих кров’ю».

Вона підкреслила, що «поляки добре знають, що таке втрата незалежності, що таке боротьба за свободу і чим за неї платять». «Тому ми з великим розумінням поставилися до нещастя, яке спіткало українців», – сказала Ельжбєта Вітек.

Вона зазначила, що «українці борються зараз не лише за свою свободу, але й за нас, поляків, за громадян країн Балтії». «Вони також борються за свободу, суверенітет і незалежність для всієї Європи і всього демократичного світу», - додала польська політикиня.

Ми не можемо, зазначила вона, «відійти від України навіть на мить», тому що «путін не зупиниться на Україні».

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