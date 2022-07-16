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Голова Сейму Польщі: Ми не можемо відійти від України, бо путін не зупиниться на Україні

Голова Сейму Польщі: Ми не можемо відійти від України, бо путін не зупиниться на Україні

Київ • УНН

 • 260824 перегляди

КИЇВ. 17 липня. УНН. Голова Сейму Польщі Ельжбєта Вітек наголосила, що українці борються не тільки за свою свободу, але і за поляків, за свободу цілої Європи та всього демократичного світу. Про це повідомляє Польске радіо, передає УНН.

Цитата

«Українці борються не тільки за свою свободу, але вони борються також за нас, поляків, за громадян країн Балтії, вони борються за свободу цілої Європи та всього демократичного світу», - сказала Ельжбєта Вітек, спікерка Сейму Польщі у суботу під час зустрічі з жителями Ярослава.

Під час зустрічі з мешканцями Ярослава голова Сейму нагадала про участь поляків у допомозі біженцям з України.

За її словами, «ніде у світі так ніхто не допомагав тим, хто тікає від війни». «Поляки показали велике серце, велику емпатію, вони відкрили власні домівки», – сказала Вітек.

Вона зазначила, що «у поляків складна історія – прекрасна, але на сторінках історії також є багато сторінок, заплямованих кров’ю».

Вона підкреслила, що «поляки добре знають, що таке втрата незалежності, що таке боротьба за свободу і чим за неї платять». «Тому ми з великим розумінням поставилися до нещастя, яке спіткало українців», – сказала Ельжбєта Вітек.

Вона зазначила, що «українці борються зараз не лише за свою свободу, але й за нас, поляків, за громадян країн Балтії». «Вони також борються за свободу, суверенітет і незалежність для всієї Європи і всього демократичного світу», - додала польська політикиня.

Ми не можемо, зазначила вона, «відійти від України навіть на мить», тому що «путін не зупиниться на Україні».

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський передав до Верховної Ради законопроєкт щодо надання особливого статусу громадянам Польщі в Україні.

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