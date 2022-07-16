Глава Сейма Польши: Мы не можем отойти от Украины, потому что пути не остановится на Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 июля. УНН. Глава Сейма Польши Эльжбета Витек подчеркнула, что украинцы борются не только за свою свободу, но и за поляков, за свободу всей Европы и всего демократического мира. Об этом сообщает Польское радио, передает УНН.
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«Украинцы борются не только за свою свободу, но они борются также за нас, поляков, за граждан стран Балтии, они борются за свободу целой Европы и всего демократического мира», - сказала Эльжбета Витек, спикер Сейма Польши в субботу во время встречи с жителями Ярослава.
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Во время встречи с жителями Ярослава глава Сейма напомнила об участии поляков в помощи беженцам из Украины.
По ее словам, «нигде в мире так никто не помогал убегающим от войны».
«Поляки показали большое сердце, большую эмпатию, они открыли собственные дома», – сказала Витек.
Она отметила, что у поляков сложная история – прекрасна, но на страницах истории также много страниц, запятнанных кровью.
Она подчеркнула, что «поляки хорошо знают, что такое утрата независимости, что такое борьба за свободу и чем за нее платят». «Поэтому мы с большим пониманием отнеслись к несчастью, которое постигло украинцев», – сказала Эльжбета Витек.
Она отметила, что «украинцы борются сейчас не только за свою свободу, но и за нас, поляков, за граждан стран Балтии». «Они также борются за свободу, суверенитет и независимость для всей Европы и всего демократического мира», – добавила польская политика.
Мы не можем, отметила она, «отойти от Украины даже на мгновение», потому что «путин не остановится на Украине».
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский передал в Верховную Раду законопроект о предоставлении особого статуса гражданам Польши в Украине.