Посол Польши: на Донбасс может ожидать участь Сирии

"Нам нужно единство, надо говорить о единстве. Нам нужно многое сделать, и, к сожалению, это не просто из-за российского военного вмешательства, которое дестабилизирует ЕС, дестабилизирует континент, и сейчас мы можем увидеть проблемы большего формата в Сирии. Сегодня так случилось, что мы получаем из Сирии очень плохие новости. Кажется, что конфронтация становится все жестче, и мы также боимся, что и Донбасс в Восточной Украине может стать целью", - сказал он.

Как сообщал УНН, представители благотворительной организации "Белые каски" сообщили, что 7 апреля во время атаки сил режима Асада в районе Восточная Гута было применено химическое оружие. По их данным, с вертолета были сброшены бочковые бомбы с химикатами. В ВОЗ сообщили, что около 500 человек могли пострадать от химатаки в Сирии.

Сирия опровергла сообщение о химической атаке в Восточной Гуте, назвав их дезинформацией, призванной помешать сирийской армии в деле восстановления контроля над этим регионом.

Впоследствии президент США Дональд Трамп пригрозил России новыми ракетными ударами по Сирии. Так американский лидер отреагировал на недавние заявления со стороны российского посла в Ливане Александра Засыпкина, который предостерег, что Россия будет сбивать все выпущенные в сторону Сирии ракеты и уничтожит места их запуска.