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Посол Польщі: на Донбас може чекати участь Сирії

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 квітня. УНН. Схід України може стати такою ж ціллю Росії, якою наразі є Сирія. Про це на панелі київського форуму з безпеки сказав Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Ян Пєкло, передає кореспондент УНН.

“Нам потрібна єдність, треба говорити про єдність. Нам потрібно багато чого зробити, і, на жаль, це непросто через російське військове втручання, яке дестабілізує ЄС, дестабілізує континент, і зараз ми можемо побачити проблеми більшого формату в Сирії. Сьогодні так сталося, що ми отримуємо з Сирії дуже погані новини. Здається, що конфронтація стає дедалі жорсткішою, і ми також боїмося, що і Донбас на Східній Україні може стати ціллю”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, представники благодійної організації "Білі каски" повідомили, що 7 квітня під час атаки сил режиму Асада у районі Східна Гута було застосовано хімічну зброю. За їхніми даними, з гелікоптера було скинуто бочкову бомбу з хімікатами. У ВООЗ повідомили, що близько 500 людей могли постраждати від хіматаки в Сирії.

Сирія спростувала повідомлення про хімічну атаку в Східній Гуті, назвавши їх дезінформацією, покликаною перешкодити сирійській армії в справі відновлення контролю над цим регіоном.

Згодом президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими ракетними ударами по Сирії. Так американський лідер відреагував на нещодавні заяви з боку російського посла в Лівані Олександра Засипкіна, який застеріг, що Росія збиватиме всі випущені в бік Сирії ракети та знищить місця їхнього запуску.

Українські Національні Новини

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