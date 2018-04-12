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Посол Канады посоветовал фиксировать все нарушения прав человека в Крыму и ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 апреля. УНН. Необходимо документировать и публиковать ежеквартальные отчеты о нарушении прав человека в Крыму и на Донбассе, а также конкретные истории людей. Об этом заявил посол Канады в Украине Роман Ващук во время Киевского форума по безопасности, передает УНН.

"Можно что-то делать, когда будет поступать соответствующая информация с середины страны по Крыму и Донбассу, опыт людей, которые там находятся. Украина же должна документировать, подчеркивать и освещать эту информацию на международной арене. Те люди, которые приезжают оттуда - надо записывать их истории и их публиковать, распространять", - подчеркнул он.

Посол добавил, что кроме помощи для обеспечения внешней безопасности Украины также нужно, чтобы люди чувствовали себя безопасно внутри страны. По его словам, Канада, а также другие страны, готовы помогать в этом, но и Украина должна делать соответствующие шаги.

"Мы должны выполнить домашнее задание: обеспечить нужную структуру, собрать необходимые доказательства, на которых будет базироваться план соответствующий", - подчеркнул Ващук.

Напомним, представителем украинского Омбудсмена на Донбассе стал известный правозащитник.

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