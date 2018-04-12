Посол Канади порадив фіксувати всі порушення прав людини в Криму і ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 12 квітня. УНН. Необхідно документувати і публікувати щоквартальні звіти щодо порушення прав людини в Криму і на Донбасі, а також конкретні історії людей. Про це заявив посол Канади в Україні Роман Ващук під час Київського безпекового форуму, передає УНН.
"Можна щось робити, коли буде надходити відповідна інформація з середини країни стосовно Криму і Донбасу, досвід людей, які там перебувають. Україна ж має документувати, підкреслювати і висвітлювати цю інформацію на міжнародній арені. Ті люди, які приїздять звідти – треба записувати їх історії і їх публікувати, розповсюджувати", - підкреслив він.
Посол додав, що окрім допомоги для забезпечення зовнішньої безпеки України також треба, щоб люди почували себе безпечно всередені країни. За його словами, Канада, а також інші країни, готові допомагати в цьому, але і Україна має робити відповідні кроки.
"Ми повинні виконати домашнє завдання: забезпечити потрібну структуру, зібрати необхідні докази, на яких буде базуватися план відповідний", - підкреслив Ващук.
Нагадаємо, представником українського Омбудсмена на Донбасі став відомий правозахисник.