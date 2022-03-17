Посол Израиля объяснил, почему страна не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России

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"Украина многократно обращалась к Израилю с просьбой стать посредником на переговорах с Россией. По просьбе президента Зеленского премьер-министр Бенет ведет очень активные переговоры с Украиной и Россией, координируя свои действия с США и странами Европы. Поставки оружия Украине свело бы на нет эти усилия и исключило бы возможность израильского посредничества.

Есть десятки стран, оказывающих военную помощь Украине. И есть 2-3 страны, которые поддерживают активные контакты и с Украиной, и с Россией. Израиль-одна из них.

И еще одно обстоятельство: мы действуем в рамках очень жестких ограничений, связанных с необходимостью поддерживать стратегический диалог и координировать с Россией действия у наших границ. Речь идет о защите жизни и безопасности израильских граждан. Через всю симпатию к Украине, это наш главный приоритет. Любое давление на нас с любой стороны по этому вопросу - контрпродуктивен.

По тем же причинам мы не бежим "впереди паровоза" по санкциям. Израиль координирует позиции с США и странами Европы и не будет действовать в обход западных санкций", - говорится в сообщении.

Напомним

Не безвиз: Израиль внедрил электронные разрешения для украинцев и не будет принимать беженцев.