Посол Израиля объяснил, почему страна не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России

ukru
19:03 • 58449 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 110097 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 107834 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 102864 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 80885 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 86057 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 75925 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 112725 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 122514 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126559 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 67280 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

16:39 • 71700 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

17:39 • 84898 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

18:06 • 30373 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 102569 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 112715 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 113470 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 252865 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 282431 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 218977 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 100730 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 122514 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 108298 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 125769 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 127957 просмотра
Актуальное
Посол Израиля объяснил, почему страна не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России

Посол Израиля объяснил, почему страна не поставляет оружие Украине и не присоединяется к санкциям против России

Киев • УНН

 • 302805 просмотра

КИЕВ. 17 марта. УНН. Посол Государства Израиль в Украине Михаил Бродский на своей странице в Facebook сообщил, что Езраиль поддерживает активные контакты с Украиной, но и с Россией тоже. К тому же страна не спешит вводить санкции против агресора. Об этом сообщает УНН.

Цитата

"Украина многократно обращалась к Израилю с просьбой стать посредником на переговорах с Россией. По просьбе президента Зеленского премьер-министр Бенет ведет очень активные переговоры с Украиной и Россией, координируя свои действия с США и странами Европы. Поставки оружия Украине свело бы на нет эти усилия и исключило бы возможность израильского посредничества.

Есть десятки стран, оказывающих военную помощь Украине. И есть 2-3 страны, которые поддерживают активные контакты и с Украиной, и с Россией. Израиль-одна из них.

И еще одно обстоятельство: мы действуем в рамках очень жестких ограничений, связанных с необходимостью поддерживать стратегический диалог и координировать с Россией действия у наших границ. Речь идет о защите жизни и безопасности израильских граждан. Через всю симпатию к Украине, это наш главный приоритет. Любое давление на нас с любой стороны по этому вопросу - контрпродуктивен.

По тем же причинам мы не бежим "впереди паровоза" по санкциям. Израиль координирует позиции с США и странами Европы и не будет действовать в обход западных санкций", - говорится в сообщении.

Напомним

Не безвиз: Израиль внедрил электронные разрешения для украинцев и не будет принимать беженцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы