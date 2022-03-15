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Не безвіз: Ізраїль запровадив електронні дозволи для україців та не прийматиме біженців

Не безвіз: Ізраїль запровадив електронні дозволи для україців та не прийматиме біженців

Київ • УНН

 • 114153 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Ізраїль запровадив електронні дозволи для українців та не прийматиме біженців. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію на сайті посольства України в Державі Ізраїль.

Повідомляється, що встановлено квоту для 5000 громадян України, які зможуть в’їхати в країну. Частину квоти Ізраїль вже прийняв та прийматиме надалі.

Також повідомляється, що МВС Ізраїлю є єдиним уповноваженим органом, який ухвалює рішення щодо пропуску іноземців, у тому числі українців на територію країни.

Цитата

"Прибуття до Ізраїлю та посадка на рейс(и) здійснюються за умови наявності попереднього дозволу МВС Ізраїлю. (...) Громадяни України, які подають заяву на приїзд до Ізраїлю, мають заповнити електронну заявку на сайті міністерства закордонних справ Ізраїлю (...) Відповідь на запит заявника буде надіслана на електронну адресу заявника", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Посольство наполегливо рекомендує українцям перед поїздкою в Ізраїль врахувати таке:

  • Ізраїль не приймає біженців з України;
  • Урядом Ізраїлю визначені пріоритетні категорії осіб, що можуть в’їхати в Ізраїль за певних умов (наприклад, подружжя/діти-громадян України та громадян Ізраїлю, які постійно проживають в Україні; громадяни, які раніше подали прохання на возз'єднання сім'ї з громадянами Ізраїлю; члени сімей Ізраїльтян першої лінії спорідненості; нові репатріанти та особи , які мають єврейське коріння);
  • Особи, які намагаються в’їхати до Ізраїлю в статусі туристів (наприклад, Ви просто хочете перечекати завершення війни в Ізраїлі чи маєте в Ізраїлі друзів, родичів, які не мають статусу в Ізраїлі), не можуть безперешкодно в’їхати в країну;
  • Якщо Ви маєте твердий намір в’їжджати в Ізраїль, обов’язково консультуйтесь з ізраїльськими адвокатами, більшість яких наразі надають безкоштовну юридичну консультацію.

"Посольство закликає громадян України обов’язково врахувати зазначену інформацію та не в’їжджати в Ізраїль у разі наявності негативної візової історії (наприклад, ті особи, які були раніше в Ізраїлі і порушили візовий режим, тобто перебували в країні нелегально. Також врахуйте, що якщо Ваші родичі наразі знаходяться в Ізраїлі нелегально, Вам також буде відмовлено у в’їзді)", - йдеться в повідомленні.

Довідково

З 9.02.2011 набрав чинності договір про безвізовий режим (тип віз В2) між Ізраїлем і Україною.

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