Не безвиз: Израиль ввел электронные разрешения для украинцев и не будет принимать беженцев
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Израиль ввел электронные разрешения для украинцев и не будет принимать беженцев. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию на сайте посольства Украины в Государстве Израиль.
Сообщается, что установлена квота для 5000 граждан Украины, которые смогут въехать в страну. Часть квоты Израиль уже принял и будет принимать в дальнейшем.
Также сообщается, что МВД Израиля является единственным уполномоченным органом, который принимает решение о пропуске иностранцев, в том числе украинцев на территорию страны.
Цитата
"Прибытие в Израиль и посадка на рейс(ы) осуществляются при условии наличия предварительного разрешения МВД Израиля. (...) Граждане Украины, которые подают заявление на приезд в Израиль, должны заполнить электронную заявку на сайте министерства иностранных дел Израиля. (...) Ответ на запрос заявителя будет отправлен на электронный адрес заявителя", - говорится в сообщении.
Детали
Посольство настоятельно рекомендует украинцам перед поездкой в Израиль учесть следующее:
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- Израиль не принимает беженцев с Украины;
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- Правительством Израиля определены приоритетные категории лиц, что могут въехать в Израиль при определенных условиях (например, супруги/дети-граждан Украины и граждан Израиля, которые постоянно проживают в Украине; граждане, которые ранее подали прошение на воссоединение семьи с гражданами Израиля; члены семей израильтян первой линии родства; новые репатрианты и лица, имеющие еврейские корни);
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- Лица, которые пытаются въехать в Израиль в качестве туристов (например, Вы просто хотите переждать окончания войны в Израиле или имеете в Израиле друзей, родственников, которые не имеют статуса в Израиле), не могут беспрепятственно въехать в страну;
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- Если Вы твердо намерены въезжать в Израиль, обязательно консультируйтесь с израильскими адвокатами, большинство которых предоставляют бесплатную юридическую консультацию.
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"Посольство призывает граждан Украины обязательно учесть указанную информацию и не въезжать в Израиль в случае наличия негативной визовой истории (например, те лица, которые были ранее в Израиле и нарушили визовый режим, то есть находились в стране нелегально. Также учтите, что если Ваши родственники сейчас находятся в Израиле нелегально, Вам также будет отказано во въезде)", - говорится в сообщении.
Справочно
С 9.02.2011 вступил в силу договор о безвизовом режиме (тип виз В2) между Израилем и Украиной.