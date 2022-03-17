Посол Ізраїлю пояснив, чому країна не постачає зброю Україні та не приєднується до санкцій проти Росії
Київ • УНН
КИЇВ. 17 березня. УНН. посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Їзраїль підтримує активні контакти з Україною, але і з Росією теж. До того ж країна не спішить вводити санкції проти агресора. Про це повідомляє УНН.
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"Україна багаторазово зверталася до Ізраїлю із проханням стати посередником на переговорах із Росією. На прохання президента Зеленського прем'єр-міністр Бенет веде дуже активні переговори з Україною та Росією, координуючи свої дії зі США та країнами Європи. Постачання зброї Україні звело б нанівець ці зусилля та виключило б можливість ізраїльського посередництва.
Є десятки країн, які надають військову допомогу Україні. І є 2-3 країни, які підтримують активні контакти і з Україною, і з Росією. Ізраїль – одна з них.
І ще одна обставина: ми діємо в рамках дуже жорстких обмежень, пов'язаних із необхідністю підтримувати стратегічний діалог та координувати з Росією дії біля наших кордонів. Йдеться про захист життя та безпеки ізраїльських громадян. Через всю симпатію до України, це наш головний пріоритет. Будь-який тиск на нас з будь-якого боку з цього питання – контрпродуктивний.
З тих самих причин ми не біжимо "попереду паровоза" щодо санкцій. Ізраїль координує позиції зі США та країнами Європи і не діятиме в обхід західних санкцій", - йдеться у повідомленні.
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