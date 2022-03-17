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Посол Ізраїлю пояснив, чому країна не постачає зброю Україні та не приєднується до санкцій проти Росії

Посол Ізраїлю пояснив, чому країна не постачає зброю Україні та не приєднується до санкцій проти Росії

Київ • УНН

 • 302806 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. посол Держави Ізраїль в Україні Михайло Бродський на своїй сторінці у Facebook повідомив, що Їзраїль підтримує активні контакти з Україною, але і з Росією теж. До того ж країна не спішить вводити санкції проти агресора. Про це повідомляє УНН.

Цитата

"Україна багаторазово зверталася до Ізраїлю із проханням стати посередником на переговорах із Росією. На прохання президента Зеленського прем'єр-міністр Бенет веде дуже активні переговори з Україною та Росією, координуючи свої дії зі США та країнами Європи. Постачання зброї Україні звело б нанівець ці зусилля та виключило б можливість ізраїльського посередництва.

Є десятки країн, які надають військову допомогу Україні. І є 2-3 країни, які підтримують активні контакти і з Україною, і з Росією. Ізраїль – одна з них.

І ще одна обставина: ми діємо в рамках дуже жорстких обмежень, пов'язаних із необхідністю підтримувати стратегічний діалог та координувати з Росією дії біля наших кордонів. Йдеться про захист життя та безпеки ізраїльських громадян. Через всю симпатію до України, це наш головний пріоритет. Будь-який тиск на нас з будь-якого боку з цього питання – контрпродуктивний.

З тих самих причин ми не біжимо "попереду паровоза" щодо санкцій. Ізраїль координує позиції зі США та країнами Європи і не діятиме в обхід західних санкцій", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Не безвіз: Ізраїль запровадив електронні дозволи для україців та не прийматиме біженців.

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