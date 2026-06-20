Посол Израиля в ООН поссорился с представительницей организации из-за доклада о нарушении прав детей

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Между представителями Израиля и ООН вспыхнул публичный спор во время мероприятия в Нью-Йорке, посвященного Международному дню борьбы за ликвидацию сексуального насилия в условиях конфликта, сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Во время слушаний постоянный представитель Израиля при ООН Дэнни Данон резко раскритиковал специального представителя генерального секретаря ООН по вопросам детей и вооруженных конфликтов Ванессу Фрейзер, а также спецпредставителя по вопросам сексуального насилия в конфликтах Прамилу Паттен. Причиной стал доклад ООН, в котором Израиль впервые включили в так называемый "черный список" за предполагаемые нарушения прав детей и случаи сексуального насилия во время конфликта.

Вы поддались одержимости генерального секретаря атаками против Израиля – заявил Данон, обращаясь к Паттен и имея в виду генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

Спор перешел в открытый конфликт

После этих слов Фрейзер вмешалась в дискуссию и призвала израильского дипломата воздержаться от личных выпадов. Она также подчеркнула, что выводы ООН основаны на проверенных доказательствах.

В ответ Данон резко отреагировал на ее замечание.

Мы – государство-член, а вы работаете в ООН, так что сейчас замолчите. Вы замолчите... вы и ваш позорный доклад – сказал израильский дипломат.

На этой неделе ООН обнародовала доклад, в котором предупредила, что в глобальный черный список могут быть также внесены израильские поселенческие группировки из-за возможных нарушений прав палестинских детей. В то же время в отчетах организации в перечень сторон, причастных к нарушениям, была включена и палестинская группировка ХАМАС.

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