Посол в Австрии отреагировал на словесные атаки австрийского политика в отношении Украины

"Интервью австрийского кандидата в Европейский парламент Йоханна Фоггенгубера в программе ZIB-2 привлекло большой вес. Поскольку в этом интервью герр Фоггенгубер несколько раз допускал словесные атакы в отношении Украины, я попытался встретиться с ним, чтобы прояснить несколько вопросов, очевидно, ему еще не понятными. К сожалению, эта встреча не состоялась. Поэтому я обращаюсь к нему публично", - написал дипломат, комментируя публикацию его статьи о Крыме в австрийской газете.

В частности, Щерба прокомментировал утверждение австрийского политика о том, что Украина "никогда не имела никакого отношения к Крыму". На это посол заявил, что Фоггенгубер, "похоже, уже давно не смотрел на географическую карту", ведь "Украина - единственная часть земной суши, которая соединена с полуостровом". Он также напомнил, что княгиня Ольга крестилась именно в Крыму.

Также он заявил, что "по меньшей мере странно видеть, как политик 21 века оправдывает насильственную внезапное изменение границ через реалии 18 века, ища именно во мрачных колониальных временах ответы на вопросы современной Европы".

Кроме того, посол прокомментировал "разговоры о крымской земле, "проникнутой российской кровью", которые "в России приходится слышать".

"И снова это лишь часть правды. Ведь большинство матросов и солдат, воевавших в крымскую войну 1853-1856 годов были сельскими ребятами, насильно рекрутированными в украинских селах - начиная с самого знаменитого героя "обороны Севастополя" - Петра Кошки, родом из Винницкой области. И если мы уже говорим о "крови" - куда же девать кровь крымскотатарскую? Кстати, в марта 2014 года именно крымский татарин был первой жертвой оккупации Крыма. Звали его Решат Аметов. Путинские "вежливые солдаты" подвергли его зверским пыткам и убили. Причина смерти: удар острым предметом в глаз. Давайте не забывать о нем", - написал Щерба.

Также посол обратил внимание на то, что "когда 1 декабря 1991 года Украина в рамках международно признанного референдума голосовала за независимость от Советского Союза, большинство крымчан сказало "да".

"И кстати, герр Фоггенгубер, тогда принадлежность Крыма Украине тоже не ставилась под вопрос, за исключением нескольких шовинистических голосов, которые в политическом плане не играли роли. В обмен на наше разоружение Россия торжественно пообещала "уважать суверенитет и существующие границы Украины". Очевидно, что верить России было ошибкой. В будущем не повторится. И тем не менее: слова имеют значение. Поэтому важно, чтобы именно кандидаты в Европейский парламент подбирали свои слова особенно тщательно", - обратился дипломат к австрийскому политику.

Напомним, МИД отреагировал на антиукраинские высказывания Венгрии.