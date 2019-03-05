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Посол в Австрії відреагував на словесні атаки австрійського політика щодо України

Посол в Австрії відреагував на словесні атаки австрійського політика щодо України

Київ • УНН

 • 13218 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Посол України в Австрії Олександр Щерба відреагував на словесні атаки щодо України з боку австрійського політика Йоханна Фоггенгубера, який є кандидатом в Європейський парламент. Про це він написав на своїй Facebook-сторінці, передає УНН.

"Інтерв’ю австрійського кандидата в Європейський парламент Йоханна Фоггенгубера у програмі ZIB-2 привернуло неабияку вагу. Оскільки в цьому інтерв’ю герр Фоггенгубер декілька разів припускався словесних атак щодо України, я спробував зустрітися з ним, аби прояснити декілька питань, очевидно, йому ще не зрозумілих. На жаль, ця зустріч не відбулася. Тому я звертаюся до нього публічно", - написав дипломат, коментуючи публікацію його статті про Крим в австрійській газеті.

Зокрема, Щерба прокоментував твердження австрійського політика щодо того, що Україна "ніколи не мала жодного відношення до Криму". На це посол заявив, що Фоггенгубер, "схоже, вже давненько не дивився на географічну карту", адже "Україна - єдина частина земної суші, з’єднана з півостровом". Він також нагадав, що княгиня Ольга хрестилася саме в Криму.

Також він заявив, що "щонайменше дивно бачити, як політик 21 сторіччя виправдовує насильницьку раптову зміну кордонів через реалії 18 сторіччя, шукаючи саме в похмурих колоніальних часах відповіді на запитання сучасної Європи".

Крім того, посол прокоментував "розмови про кримську землю, "просякнуту російською кров’ю", які "в Росії доводиться чути".

"І знову це лише частина правди. Адже більшість матросів та солдатів, які воювали у кримську війну 1853-1856 років були селянськими хлопцями, насильно рекрутованими в українських селах - починаючи з найбільш знаменитого героя "оборони Севастополя" - Петра Кішки, родом із Вінниччини. І якщо ми вже говоримо про "кров" - куди ж дівати кров кримськотатарську? До речі, в березні 2014 року саме кримський татарин був першою жертвою окупації Криму. Звали його Решат Аметов. Путінські "ввічливі солдати" піддали його звірячим тортурам і вбили. Причина смерті: удар гострим предметом в око. Давайте не забувати про нього", - написав Щерба.

Також посол звернув увагу на те, що "коли 1 грудня 1991 року Україна в рамках міжнародно визнаного референдуму голосувала за незалежність від Радянського Союзу, більшість кримчан сказала "так".

"І до речі, герр Фоггенгубер, тоді приналежність Криму Україні теж не ставилася під питання, за винятком кількох шовіністичних голосів, які в політичному плані не грали ролі. В обмін на наше роззброєння Росія урочисто пообіцяла "поважати суверенітет та існуючі кордони України". Очевидно, що вірити Росії було помилкою. В майбутньому не повториться. І тим не менше: слова мають значення. Тому важливо, щоб саме кандидати в Європейський Парламент підбирали свої слова особливо ретельно", - звернувся дипломат до австрійського політика.

Нагадаємо, МЗС відреагувало на антиукраїнські висловлювання Угорщини.

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