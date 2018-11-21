Послу Украины в США устроили очередную информационную атаку
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил об очередных попытках информатаки на него лично и на украинское посольство в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены", - рассказал Чалый.
По его словам, вместо того, еще два штата в США признали Голодомор 1932-33 годов в Украине геноцидом украинского народа.
"Итог: 2:0 в пользу Украины. "Русский мир" выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь - меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших", - добавил посол.
Как сообщал УНН, по мнению Чалого, пранкерские нападения против Украины в США участились и даже достигли уровня штатов, и можно выделить три цели пранкеров: усложнить работу посольства, навредить имиджу, получить информацию для своего использования.