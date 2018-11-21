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Послу України в США влаштували чергову інформаційну атаку

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Посол України у США Валерій Чалий повідомив про чергові спроби інформатак на нього особисто і на українське посольство в країні. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

“Хроніка змагань за останні дні на американському інформаційному фронті: дві спроби атак на мене і Посольство України в США за тими ж шахрайськими схемами. Провалені”, — розповів Чалий.

За його словами, натомість, ще два штати в США визнали Голодомор 1932-33 років в Україні геноцидом українського народу.

"Підсумок: 2:0 на користь України. “Рускій мір” викидає гроші на вітер. Ну і добре: витратять більше ресурсів тут — менше залишиться на найманців та зброю, якою вбивають наших", — додав посол.

Як повідомляв УНН, на думку Чалого, пранкерські напади проти України в США почастішали і навіть сягнули рівня штатів, і можна виокремити три цілі пранкерів: ускладнити роботу посольства, нашкодити іміджу, отримати інформацію для свого використання.

Українські Національні Новини

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