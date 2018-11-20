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Чалий назвав три цілі нападів пранкерів на Україну в США

Чалий назвав три цілі нападів пранкерів на Україну в США

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 листопада. УНН. Пранкерські напади проти України в США почастішали і навіть сягнули рівня штатів, і можна виокремити три цілі пранкерів: ускладнити роботу посольства, нашкодити іміджу, отримати інформацію для свого використання. Про це в інтерв'ю Голосу Америки розповів посол України у США Валерій Чалий, висловивши думку, що пранкерськими нападами керують з Москви, передає УНН.

"Ми маємо зараз свідчення системної роботи. Якщо раніше це були окремі випадки – ви пам'ятаєте, це була розмова - виужування інформації від міністра енергетики США, від конгресменів, також послів Сполучених Штатів, то тепер я бачу, що це системна робота проти посольства України в Сполучених Штатах", - заявив Чалий.

Масштаб нападів свідчить, що робота ведеться відповідними службами, говорить посол.

"За тиждень кілька дзвінків - три губернатори, два мери міст - це неможливо зробити без збору інформації... Ми знаємо, що там є серйозна підготовка таких розмов, і це діє не одна людина. Більше того, така інформація збирається системно відповідними службами", - додав український дипломат.

Загалом, відзначає видання, відомо про нещодавні випадки дзвінків пранкерів, немов від офіційних осіб України посадовцям семи різних штатів США. Видання зазначає, що незалежно підтвердило факт дзвінка пранкера губернатору Іллінойса, на час публікації відповіді від решти штатів ще не надійшли.

У Луїзіані пранкерські напади не досягли своєї мети, зазначив американський юрист та почесний консул України в місті Новий Орлеан Едвард Томас Хейз.

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На думку Чалого, пранкери мають на меті три цілі:

  • Ускладнити роботу посольства, "дати нам більше займатися чимось іншим, крім досягнення важливих для двосторонніх відносин завдань України і Америки".
  • Зробити токсичним і по-можливості зашкодити іміджу – "це б'є і по авторитету України, посла, посольства".
  • Отримати якомога більше інформації для свого використання, в тому числі чутливого характеру і можливо також вплинути на політичне рішення.

    • Крім так званих пранків, посол також відзначив інші методи дезінформаційних атак, спрямованих проти іміджу України у США, і посольство тут намагається співпрацювати з американськими правоохоронцями.

    "Були спроби створення фейкового не один раз акаунта в різних соціальних мережах і відповідних звернень від імені посла. Крім того були спроби від імені посла України в США наймати на роботу американців з відповідними далі намірами, як ми розуміємо, але ми це присікли, припинили у взаємодії з американськими відповідними структурами", - розповів він.

    Співпраця з американськими правоохоронцями є особливо дієвою, якщо йдеться про кібернапади, однак побороти пранкерські дзвінки – більш складно.

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    "В деяких випадках це (взаємодіяв з відповідними службами Сполучених Штатів - ред.) дуже дієво, особливо якщо це кібератаки, і ці зловмисники знаходяться навіть не в США, і вони точно російські. Це були росіяни, які знаходяться в Європі, використовуючи засоби кібервійни. Тобто у даному випадку була співпраця. Якщо ж говорити про пранки – дзвінки, то тут ми своїми засобами і силами намагаємося протидіяти. Більшою мірою показуючи, більш відкрито і широко інформуючи про такі випадки, тому в принципі про це знають", - сказав Чалий.

    Пранкерськими нападами керують з Москви, переконаний український посадовець. Зокрема, він вказує на те, що зловмисники - російськомовні.

    "Я вважаю, це системна атака, яка скоординована, яка ведеться з різних точок, але центр управління цього в Москві, у мене немає в цьому сумніву", - наголосив посол Чалий.

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    "Я не буду звинувачувати безпосередньо ту чи іншу російську структуру, але ті помилки деякі, які вони роблять, свідчать про те, що це російськомовні люди. Крім того, тематика цих розмов свідчать про спроби створити проблеми для реалізації пріоритетних для України завдань, які реалізує посол тут в США", - заявив посадовець.

    Він вважає, що посилення інформаційних атак може свідчити про роздратування Росією успіхами в двосторонніх відносинах США та Україні, як надання Україні зброї, голосування в конгресі США стосовно Голодомору, а також рішучою політикою США стосовно санкцій.

    "У нас є непогані результати, і я вдячний тут і за підтримку Сполучених Штатів, в постачання озброєнь, голосування в конгресі, в тому числі і по визнанню Голодомору геноцидом, те, що вони хотіли припинити, і санкційна політика", - вказав посол.

    "Вони не дочекаються, що ми зменшимо наші зусилля", - запевнив Чалий.

    Про інформаційні атаки на посольство України в США і його очільника - Валерія Чалого - стало відомо у жовтні цього року. 

    Українські Національні Новини

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