Чалый назвал три цели нападений пранкеров на Украину в США

"Мы сейчас имеем свидетельство системной работы. Если раньше это были отдельные случаи - вы помните, это был разговор - выуживание информации от министра энергетики США, от конгрессменов, также послов США, то теперь я вижу, что это системная работа против посольства Украина в Соединенных Штатах", - заявил Чалый.

Масштаб нападений свидетельствует, что работа ведется соответствующими службами, говорит посол.

"За неделю несколько звонков - три губернатора, два мэры городов - это невозможно сделать без сбора информации... Мы знаем, что там есть серьезная подготовка таких разговоров, и это действует не один человек. Более того, такая информация собирается системно соответствующими службами", - добавил украинский дипломат.

Вчего, отмечает издание, известно о недавних случаях звонков пранкеров, выдающих себя за официальных лиц Украины, должностным лицам семи различных штатов США. Издание отмечает, что независимо подтвердило факт звонка пранкеров губернатору Иллинойса, на момент публикации ответы от остальных штатов еще не поступили.

В Луизиане пранкерские нападения не достигли своей цели, отметил американский юрист и почетный консул Украины в городе Новый Орлеан Эдвард Томас Хейз.

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По мнению Чалого, пранкеры имеют три цели:

Усложнить работу посольства, "дать нам больше заниматься чем-то другим, кроме достижения важных для двусторонних отношений задач Украины и Америки".

Сделать токсичным и по возможности повредить имиджу - "это бьет и по авторитету Украины, посла, посольства".

Получить как можно больше информации для своего использования, в том числе чувствительного характера и возможно также повлиять на политические решения.

Кроме так называемых пранков, посол также отметил другие методы дезинформационных атак, направленных против имиджа Украины в США, и посольство здесь пытается сотрудничать с американскими правоохранителями.

"Были попытки создания фейковых не раз аккаунтов в различных социальных сетях и соответствующих обращений от имени посла. Кроме того были попытки от имени посла Украины в США нанимать на работу американцев с соответствующими дальше намерениями, как мы понимаем, но мы это пресекли, прекратили в взаимодействии с американскими соответствующими структурами", - рассказал он.

Сотрудничество с американскими правоохранителями особенно действенно, если речь идет о кибернападениях, однако побороть пранкерские звонки - более сложно.

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"В некоторых случаях это (взаимодействие с соответствующими службами Соединенных Штатов - ред.) очень действенно, особенно если это кибератаки, и эти злоумышленники находятся даже не в США, и они точно российские. Это были россияне, которые находятся в Европе, используя средства кибервойны. То есть в данном случае было сотрудничество. Если же говорить о пранках - звонках, то мы своими средствами и силами пытаемся противодействовать. В большей степени показывая, более открыто и широко информируя о таких случаях, поэтому в принципе об этом знают", - сказал Чалый.

Пранкерскими нападениями руководят из Москвы, убежден украинский чиновник. В частности, он указывает на то, что злоумышленники - русскоязычные.

"Я считаю, это системная атака, которая скоординирована, которая ведется с разных точек, но центр управления этого в Москве, у меня нет в этом сомнений", - подчеркнул посол Чалый.

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"Я не буду обвинять непосредственно ту или иную российскую структуру, но те ошибки некоторые, которые они делают, свидетельствуют о том, что это русскоязычные люди. Кроме того, тематика этих разговоров свидетельствуют о попытках создать проблемы для реализации приоритетных для Украины задач, которые реализует посол здесь в США", - заявил чиновник.

Он считает, что усиление информационных атак может свидетельствовать о раздражении Россией успехами в двусторонних отношениях США и Украины, как предоставление Украине оружия, голосование в конгрессе США по Голодомору, а также решительной политикой США в отношении санкций.

"У нас есть неплохие результаты, и я благодарен здесь и за поддержку Соединенных Штатов, в поставке вооружений, голосование в конгрессе, в том числе и по признанию Голодомора геноцидом, то, что они хотели прекратить, и санкционная политика", - отметил посол.

"Они не дождутся, что мы уменьшим наши усилия", - заверил Чалый.

О информационных атаках на посольство Украины в США и его руководителя - Валерия Чалого - стало известно в октябре этого года.