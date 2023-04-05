Послы ЕС хотят выйти из тупика по боеприпасам для Украины - Politico

Детали

Как сообщалось, ЕС хочет потратить около 2 млрд евро - 1 миллиард на частичное возмещение расходов странам, которые могут немедленно пожертвовать боеприпасы Украине, и еще 1 миллиард на покупку новых боеприпасов. Идея заключается в том, что вместе они могут заключать крупные контракты по более низкой цене за снаряд.

"Но через несколько недель после того, как страны ЕС заявили, что они заключили предварительное соглашение о поставках Киеву в общей сложности 1 миллиона 155-миллиметровых снарядов в течение следующего года, столицы все еще спорят о деталях плана - откладывая закупки крайне необходимых для Украины поставок", - пишет издание.

Встреча официальных лиц, представляющих страны ЕС, в понедельник (в так называемой рабочей группе Relex), как отмечается, "не смогла достичь договоренности о том, стоит ли использовать деньги для покупки боеприпасов со всего мира или только у поставщиков из ЕС". Сообщается, что Франция выступает за последнее; Германия говорит, что времени мало, и на этом первом этапе запасы следует покупать везде, где они доступны.

Напомним

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба начал визит в Брюссель с переговоров с главой дипломатии Европейского Союза Жозепом Боррелем об ускорении ЕС с боеприпасами для Украины.