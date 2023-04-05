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Посли ЄС хочуть вийти з глухого кута щодо боєприпасів для України - Politico

Посли ЄС хочуть вийти з глухого кута щодо боєприпасів для України - Politico

Київ • УНН

 • 1152972 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Постійні представники країн ЄС у Брюсселі зустрічаються сьогодні, щоб згладити розбіжності щодо планів фінансування боєприпасів для України та спільного поповнення власних запасів, що виснажуються, повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Як повідомлялося, ЄС хоче витратити близько 2 млрд євро - 1 мільярд на часткове відшкодування витрат країнам, які можуть негайно пожертвувати боєприпаси Україні, та ще 1 мільярд на купівлю нових боєприпасів. Ідея полягає в тому, що разом вони можуть укладати великі контракти за нижчою ціною за снаряд.

"Але за кілька тижнів після того, як країни ЄС заявили, що вони уклали попередню угоду про постачання Києву загалом 1 мільйона 155-міліметрових снарядів протягом наступного року, столиці все ще сперечаються про деталі плану - відкладаючи закупівлі вкрай необхідних для України поставок", - пише видання.

Зустріч офіційних осіб, які представляють країни ЄС, у понеділок (у так званій робочій групі Relex), як зазначається, "не змогла досягти домовленості про те, чи варто використовувати гроші для купівлі боєприпасів з усього світу, чи тільки у постачальників із ЄС". Повідомляється, що Франція виступає за останнє; Німеччина каже, що часу замало, і на цьому першому етапі запаси слід купувати скрізь, де вони доступні.

Нагадаємо

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розпочав візит до Брюсселя з переговорів з головою дипломатії Європейського Союзу Жозепом Боррелем про прискорення ЄС з боєприпасами для України.

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