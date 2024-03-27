Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины

Постоянные представители ЕС приняли сегодня продление действия так называемых автономных мер торговли (торгового безвиза) для Украины на следующий год. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление Бельгийского председательства в ЕС.

Детали

Послы ЕС согласовали новый компромисс по расширению торговых мер (ATM) для Украины, обеспечив сбалансированный подход между поддержкой Украины и защитой сельскохозяйственных рынков ЕС - говорится в заявлении председательства Бельгии.

Отмечается, что этот компромисс будет представлен Европейскому парламенту.

Сольский во время Совета ЕС развенчал негативные мифы об украинском агросекторе

Дополнение

Журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк на своей странице в Х заявил, что этот из-за "компромисса" Украина потеряет более 300 миллионов евро прибыли.

Есть соглашение между государствами-членами расширение торговых мер будет продлено на один год. Точкой отсчета является вторая половина 2021 года, поэтому Украина потеряет примерно 331 миллион евро дохода по сравнению с 2023 годом - говорится в заметке журналиста.

Напомним

Министр аграрной политики Украины предупреждает, что попытки Франции и Польши ограничить импорт украинской сельскохозяйственной продукции могут продолжить войну, уменьшив доходы Украины.