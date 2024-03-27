Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
  •  85481 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
  •  104189 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
  •  108627 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  133487 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Эксклюзив
МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения
26 марта 2024, 15:24  •  124725 просмотра

МОУ с 2022 года подало более 100 исков в суды из-за невыполнения контрактов на поставку вооружения

Эксклюзив
Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля
26 марта 2024, 09:54  •  138512 просмотра

Европейская Бизнес Ассоциация констатировала обострение ситуации с блокировкой налоговых накладных с конца февраля

Эксклюзив
ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации
26 марта 2024, 09:19  •  125781 просмотра

ФГВФЛ открестился от заявления его руководителя Рекрут о начислении более 7 млрд грн штрафов банкам "Айбокс" и "Конкорд" до начала их ликвидации

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют
25 марта 2024, 12:55  •  143498 просмотра

"Крипта для чайников". Часть 2: что такое халвинг, и почему он вызывает переполох на рынке криптовалют

Эксклюзив
Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета
25 марта 2024, 10:59  •  134853 просмотра

Малюська о золотовалютных резервах рф: понимание формата поступления и использования будет в середине лета

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24 марта 2024, 16:50  •  179897 просмотра

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21 марта 2024, 11:56  •  494274 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

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20 марта 2024, 10:44  •  482832 просмотра

Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины

Послы ЕС одобрили продление автономных торговых мер (торгового безвиза) для Украины еще на один год, но с компромиссом, который приведет к тому, что Украина потеряет около 331 млн евро доходов по сравнению с 2023 годом.

Экономика •   •  10217 просмотра
Послы стран ЕС согласовали компромиссный вариант по продлению "торгового безвиза" для Украины

Зеленский провел координационное совещание на Сумщине: говорили о войне и экономическом возрождении региона

Президент Зеленский провел координационное совещание по вопросам безопасности и социально-экономической ситуации в Сумской области, сосредоточившись на противодействии российскому террору, укреплении критической инфраструктуры, безопасности границ, экономического потенциала, создании рабочих мест и возвращении предприятий к нормальной работе.

Война •   •  10443 просмотра
Зеленский провел координационное совещание на Сумщине: говорили о войне и экономическом возрождении региона

Спасенная от нелегальной продажи плита времен Киевской Руси стала экспонатом Национального музея истории

Уникальная плита Святого Воина времен Киевской Руси, которую почти незаконно продали за 210 000 гривен, стала экспонатом Национального музея истории Украины после того, как ее изъяли правоохранители.

Культура •   •  10131 просмотра
Спасенная от нелегальной продажи плита времен Киевской Руси стала экспонатом Национального музея истории

Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский

Президент Зеленский посетил Сумскую область, обсудил вопросы безопасности, экономического развития и встретился с военными во время своего рабочего визита.

Война •   •  11691 просмотра
Сейчас общая задача - дать все возможности, чтобы в Сумской области были рабочие места, работала социальная защита - Зеленский

США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg

Соединенные Штаты ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатых веществ у Турции для увеличения производства артиллерийских снарядов для Украины.

Война •   •  11347 просмотра
США ведут переговоры об увеличении закупок взрывчатки у Турции на фоне дефицита боеприпасов в Украине - Bloomberg

Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве

Министерство здравоохранения проинспектировало военно-врачебные комиссии в Киеве и дало рекомендации по оптимизации их работы, решив такие проблемы, как длинные очереди, неэффективный график работы, несоответствие документации и отсутствие координации между специалистами.

Общество •   •  12109 просмотра
Неоптимальный график и большие очереди: Минздрав завершил проверку ВВК в Киеве

Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

Новый закон о мобилизации и военной подготовке вводит базовую военную подготовку в университетах с 2025 года, срочную военную службу продолжительностью 5 месяцев в мирное время и 3 месяца в военное время вместо срочной службы, мобилизацию с 25 до 60 лет и отсрочку от военной службы до достижения призывного возраста для граждан с 18 лет.

Война •   •  13526 просмотра
Что предусматривает новый закон о мобилизации: разъяснение Минобороны

В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер

В московском аэропорту Домодедово автомобиль технического обслуживания столкнулся с самолетом Airbus A380-800 авиакомпании Emirates, повредив днище крупнейшего в мире пассажирского лайнера и отменив рейс в Дубай.

Новости Мира •   •  13272 просмотра
В москве водовоз повредил самый большой в мире пассажирский лайнер

Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой

Глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что Telegram представляет угрозу национальной безопасности, поскольку может быть использован для воздействия на людей на оккупированных территориях и распространения дезинформации, и призывает к регулированию таких платформ.

Война •   •  15869 просмотра
Буданов: Telegram, с точки зрения национальной безопасности, точно является проблемой

Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении

Двух депутатов разоблачили на предложении взятки в размере 100 000 долларов главе Сумской городской военной администрации за объединение медицинских учреждений и сохранение должности, им сообщено о подозрении за предложение неправомерной выгоды.

Криминал и ЧП •   •  12939 просмотра
Попытка подкупа начальника Сумской ГВА: двум местным депутатам сообщили о подозрении