Послы стран ЕС утвердили продление экономических санкций против РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. Послы 28 стран-членов ЕС утвердили продление на полгода экономических санкций против России. Об этом в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, передает УНН.
"Послы ЕС теперь дали зеленый свет продлению экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Должно быть сообщено официально позже на этой неделе", - сообщил он.
Ранее, 13 декабря, лидеры ЕС приняли решение продлить экономические санкции против России еще на полгода - до 31 июля 2019 года. Таким образом, сегодняшнее утверждение продления действия этих санкции формализует договоренность на саммите ЕС 13 декабря. Их еще должен утвердить Совет ЕС на уровне министров.
Напомним, Европарламент принял документ, согласно которому ЕС ужесточат санкции в отношении РФ, если украинских моряков, захваченных на Азове, не освободят.