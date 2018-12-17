Посли країн ЄС затвердили продовження економічних санкцій проти РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Посли 28 країн-членів ЄС затвердили продовження на півроку економічних санкцій проти Росії. Про це в Twitter повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає УНН.
"Посли ЄС тепер дали зелене світло продовженню економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Повинно бути повідомлено офіційно пізніше на цьому тижні", - повідомив він.
Раніше, 13 грудня, лідери ЄС ухвалили рішення продовжити економічні санкції проти Росії ще на півроку - до 31 липня 2019 року. Таким чином, сьогоднішнє затвердження продовження дії цих санкції формалізує домовленості на саміті ЄС 13 грудня. Їх ще має затвердити Рада ЄС на рівні міністрів.
Нагадаємо, Європарламент ухвалив документ, згідно з яким ЄС посилять санкції щодо РФ, якщо українських моряків, захоплених на Азові, не звільнять.