Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора главы ВККС

Послы G7 призывают к прозрачному процессу отбора нового главы Высшей квалификационной комиссии судей после того, как вчера глава ВККС подал в отставку. Вопрос об избрании председателя ВККС рассмотрят 1 апреля. Об этом пишет УНН со ссылкой на итальянское председательство в Группе поддержки послов G7 в Киеве в соцсети X.

Послы G7 внимательно следят за новостями Высшей квалификационной комиссии судей и призывают к прозрачному процессу отбора нового руководства, которое должно быть добропорядочным и независимым. Продвижение реформ и наполнение судов проверенными судьями имеет решающее значение для общественного доверия к судебной власти и инвестиций частного сектора - говорится в сообщении.

Дополнение

Вчера глава Высшей квалификационной комиссии судей Украины Роман Игнатов подал в отставку. Комиссия удовлетворила его заявление.

Сегодня в ВККС сообщили, что 1 апреля комиссия судей рассмотрит вопрос об избрании председателя.