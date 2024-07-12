После вражеского удара в Донецкой области, от пожарно-спасательного подразделения города Торецк остались руины здания.

Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.

Детали

Ужасные руины остались после вражеского удара от пожарно-спасательного подразделения города Торецк Бахмутского района Донецкой области... россия осуществила свое очередное преступление... - пишет пресс-служба ГСЧС Украины.

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Отмечается, что среди личного состава никто не пострадал. Впрочем торецкие спасатели были вынуждены передислоцироваться в другое подразделение.

Несмотря на все сложности и постоянную вражескую атаку, чрезвычайники продолжают ликвидировать последствия обстрелов, оказывать домедицинскую помощь раненым и эвакуировать население на территории Торецкой громады. - подчеркивается в сообщении.

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