Киев • УНН
После вражеской атаки на пожарно-спасательную часть в Торецке Донецкой области остались руины, но спасатели переехали в другое подразделение и продолжают свою работу, несмотря на трудности и постоянные обстрелы.
После вражеского удара в Донецкой области, от пожарно-спасательного подразделения города Торецк остались руины здания.
Пишет УНН со ссылкой на ГСЧС Украины.
Детали
Ужасные руины остались после вражеского удара от пожарно-спасательного подразделения города Торецк Бахмутского района Донецкой области... россия осуществила свое очередное преступление...
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Отмечается, что среди личного состава никто не пострадал. Впрочем торецкие спасатели были вынуждены передислоцироваться в другое подразделение.
Несмотря на все сложности и постоянную вражескую атаку, чрезвычайники продолжают ликвидировать последствия обстрелов, оказывать домедицинскую помощь раненым и эвакуировать население на территории Торецкой громады.
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