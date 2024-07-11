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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

Генштаб: горячее всего - на Покровском направлении, на Торецком - идут бои

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 14:00  •  402 просмотра

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Больше всего боевых действий на фронте сегодня произошло на Покровском направлении.

На фронте больше всего боевых столкновений сегодня - на Покровском направлении, на Торецком направлении по четыре вражеских атаки зафиксировано возле Пивничного и Торецка, идут бои, сообщили в Генеральном штабе ВСУ в сводке на 16 часов 11 июля, пишет УНН.

Детали

"Оккупанты не прекращают атаковать вдоль почти всей линии фронта. В настоящее время общее количество вражеских наступательных и штурмовых действий уже возросло до 62. Больше всего боестолкновений фиксируется на Покровском направлении. В то же время, здесь, а также на Харьковском направлении, оккупанты активно наносят авиаудары", - сообщили в Генштабе.

Как сообщается, ситуация по направлениям следующая:

На Харьковском направлении российские захватчики осуществили три безуспешных штурмовых действия в районах Волчанска и Глубокого. Кроме того, враг нанес сегодня уже 14 авиаударов - сбросил 28 КАБов. Пострадали районы восьми различных населенных пунктов. Среди них Волчанск, Липцы и Старица.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Безуспешно пытаются улучшить свое тактическое положение в районах Синьковки и Берестового. Нарастили количество штурмовых действий до четырех. Половину из них подразделения Сил обороны успешно отбили, два штурма, возле Берестового, еще продолжаются. Враг бомбил пятью КАБами районы Купянска и Глушковки.

На Лиманском направлении, возле Макеевки и Невского, враг в течение суток провел пять атак, две из которых еще продолжаются. Ударил неуправляемыми авиаракетами из вооружения армейской авиации возле Новоегоровки.

На Северском направлении российский агрессор продолжает штурмы неподалеку Роздоловки и Верхнекаменского. Количество боестолкновений возросло до трех. Одно из них на это время еще не закончилось.

На Краматорском направлении с начала суток состоялось уже три боевых столкновения. Враг, при поддержке штурмовой авиации, атакует Часов Яр и Ивановское. Бой продолжается.

На Торецком направлении враг проводил по четыре атаки возле Пивничного и Торецка. Идут бои. Еще один штурм наши воины отбили неподалеку Зализного.

Покровское направление остается самой горячей точкой всей линии соприкосновения. В настоящее время количество вражеских атак здесь возросло до 24. Оккупанты, концентрируют усилия в районах Новоалександровки и Прогресса, пытаются продавить нашу оборону на направлении при поддержке штурмовой и бомбардировочной авиации, которая била по районам семи различных населенных пунктов. Украинские воины крепко держат занятые рубежи и наносят врагу ощутимые потери.

На Кураховском - количество боестолкновений увеличилось до шести. Все атаки врага возле Красногоровки, Георгиевки, Константиновки и Парасковиевки отбиты.

На Времовском направлении россияне совершили четыре безуспешных наступательных действия неподалеку Водяного, Константиновки и Урожайного. У последнего били по нашим позициям из вооружения вертолетов Ка-52.

На Ореховском направлении противник атаковал в сторону Гуляйполя. Успеха не имел.

На Приднепровском направлении бомбардировкам подверглись Тягинка и Токаревка.

На остальных направлениях обстановка существенных изменений не претерпела, указали в Генштабе.

"Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают вражеские попытки продвижения в глубину территории Украины, наносят оккупантам огневое поражение и истощают его по всей линии фронта", - сообщили в Генштабе.

Враг проводит боевые действия в окрестностях Торецка, но в самом городе его нет - Волошин11 июля 2024, 11:18 • 21178 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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