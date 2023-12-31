Последствия ракетного удара 29 декабря: в Смеле умерла 61-летняя женщина
Киев • УНН
61-летняя женщина погибла после того, как российская ракета попала в Смелу 29 декабря, на фоне широкомасштабной атаки на Украину.
В результате ракетного удара рф по частному сектору в Смеле, который состоялся 29 декабря, погибла 61-летняя женщина. Об этом сообщает руководитель ОВА Игорь Табурец, передает УНН.
Детали
Российская ракета унесла жизнь 61-летней жительницы Смелы Надежды Ивановны Голуб. С пятницы, когда враг попал по городу, врачи боролись за ее жизнь. Но к сожалению...
Дополнение
В пятницу, 29 декабря, во время воздушной тревоги в Черкасской области прогремели взрывы. Позже стало известно о "прилете" в Смеле и серьезных последствиях
Впоследствии стало известно, что оккупанты ударили по частному сектору города.
Напомним,
29 декабря рф осуществила массированную ракетную атаку по Украине. Сегодня Дни траура объявлены в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях.
Последствия ракетного удара 29 декабря: в Смеле умерла 61-летняя женщина
61-летняя женщина погибла после того, как российская ракета попала в Смелу 29 декабря, на фоне широкомасштабной атаки на Украину.
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