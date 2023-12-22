Последствия падения обломков "шахеда" в Соломенском районе Киева: УНН снял кадры с квадрокоптера

В результате атаки рф на Киев в ночь на 22 декабря падение обломков сбитых "шахедов" зафиксировано в 3 районах Киева - Соломенском, Голосеевском и Дарницком. УНН отснял первые кадры последствий вражеской атаки при дневном свете в Соломенском районе Киева.

Детали

В Соломенском районе в результате вражеской атаки возникло возгорание на 24 этаже жилого дома. Возгорание было ликвидировано до прибытия пожарно-спасательных подразделений. В трех квартирах частичное разрушение стен на 24-26 этажах и еще в трех - выбиты окна.

По предварительным данным, пострадали два человека, из которых один человек - госпитализирован. Информация о пострадавших уточняется.

Кроме того, в Дарницком районе в результате падения обломков возник пожар в комнате на втором этаже двухэтажного частного недостроенного дома. Пожар ликвидирован на площади 20 кв. м. Пострадавших нет.

Дополнение

Силы обороны в ночь на 22 декабря в небе над Украиной уничтожили 24 из 28 запущенных российскими войсками ударных дронов типа Shahed.