Последствия ночной атаки дронов на Киевщину: повреждены частные дома и грузовики
Киев • УНН
В одном из населенных пунктов Киевщины обломки сбитых дронов повредили 8 частных домов, 2 грузовика и хозяйственные помещения. Пострадавших среди населения нет.
Начальник киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки БпЛА на Киевщину - в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены частные дома, грузовые автомобили и хозяйственные помещения, передает УНН.
"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - сообщил глава ОВА.
Однако, по его словам, в одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены 8 частных домов, 2 грузовых автомобиля, хозяйственные помещения. В домах выбиты окна и двери, посечены фасады.
Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки, резюмировал Кравченко.
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В полиции Киевской области отметили, что фиксируют последствия вражеской атаки, а также показали фото повреждений.
"Полиция Киевщины призывает граждан строго соблюдать правила безопасности. При объявлении сигнала воздушной тревоги сразу идите в укрытие и следите за официальной информацией", - добавили правоохранители.
ПВО уничтожила 7 вражеских дронов: где именно произошла ночная атака7 дек. 2024, 07:01 • 10374 просмотра