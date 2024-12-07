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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Последствия ночной атаки дронов на Киевщину: повреждены частные дома и грузовики

Последствия ночной атаки дронов на Киевщину: повреждены частные дома и грузовики

Киев  •  УНН

 • 2487 просмотра

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В одном из населенных пунктов Киевщины обломки сбитых дронов повредили 8 частных домов, 2 грузовика и хозяйственные помещения. Пострадавших среди населения нет.

Начальник киевской ОВА Руслан Кравченко рассказал о последствиях атаки БпЛА на Киевщину - в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены частные дома, грузовые автомобили и хозяйственные помещения, передает УНН.

"Очередная ночная атака вражеских БпЛА на Киевщину. В области работали силы ПВО. Вражеские цели уничтожены. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено", - сообщил глава ОВА.

Однако, по его словам, в одном из населенных пунктов в результате падения обломков сбитой вражеской цели повреждены 8 частных домов, 2 грузовых автомобиля, хозяйственные помещения. В домах выбиты окна и двери, посечены фасады.

Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки, резюмировал Кравченко.

Добавим

В полиции Киевской области отметили, что фиксируют последствия вражеской атаки, а также показали фото повреждений.

"Полиция Киевщины призывает граждан строго соблюдать правила безопасности. При объявлении сигнала воздушной тревоги сразу идите в укрытие и следите за официальной информацией", - добавили правоохранители.

ПВО уничтожила 7 вражеских дронов: где именно произошла ночная атака7 дек. 2024, 07:01 • 10374 просмотра

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаКиевская область
kievКиев